RUGBY: TUTTI I RISULTATI DELLE ABRUZZESI; SCONFITTA PER UNIONE L'AQUILA E BELVE NEROVERDI

Pubblicazione: 17 febbraio 2019 alle ore 19:22

L'AQUILA - Quello giunto al termine è stato un fine settimana intenso per numero di partite e tornei, per quanto riguarda le squadre abruzzesi.

In Serie A l'Unione L'Aquila torna sconfitta dalla trasferta sarda: l'Alghero ha la meglio sui neroverdi. Nel recupero della nona giornata di Serie A femminile le Belve Neroverdi perdono di misura in casa con il Rugby Bologna.

In Serie B risultati larghi per le abruzzesi: il Paganica vince facile in casa, l'Avezzano soccombe a Napoli. Nella Serie C nazionale perdono tutte e tre le abruzzesi in campo.

La domenica ha registrato anche l'esordio per la nuova fase del campionato interregionale di Serie C (impegnate quattro abruzzesi nel girone promozione e in Coppa Interregionale) e per un torneo U12 al Fattori dell'Aquila, che ha visto spalti pieni e impegnate 12 squadre provenienti da tre regioni.

Da segnalare, infine, la prima vittoria in un concentramento seniores seven da parte dell'Amatori Teramo femminile.

I risultati del fine settimana, in attesa dell'omologazione da parte del giudice sportivo.



Campionato nazionale di Serie A, girone 3 - XII giornata

Amatori Alghero – UR L'Aquila 34-11

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 - recupero IX giornata

Belve Neroverdi – Rugby Bologna 17-22

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 - XIII giornata

Polisportiva Paganica – Arechi Rugby 73-5

Napoli Afragola – Avezzano Rugby 55-10

Campionato nazionale di Serie C - fase promozione, gir. 5 - II giornata

Imola Rugby – Polisportiva Abruzzo 73-7

Campionato nazionale di Serie C, girone G - XIII giornata

RC Latina – UR L'Aquila 22-7

Pescara Rugby – Union Viterbo 17-25

Campionato regionale di Serie C - fase promozione - I giornata

Amatori Teramo – Rugby Perugia 17-20

Rugby Tortoreto – Rugby Gubbio 0-64

Campionato regionale di Serie C - Coppa interregionale - I giornata

Foligno Rugby – R. Sulmona 1967 64-3

Campionato élite U18 - XIII giornata

UR L'Aquila – Primavera Rugby 22-10

Avezzano Rugby – UR Capitolina 14-36

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) - XIII giornata

Colleferro Appia – Polisportiva Paganica 41-7

Campionato élite U16 - III giornata

Rugby Experience – Amatori Catania 83-5

Campionato interregionale CAL U16 - gir. 1 - III giornata

Arnold Rugby – Avezzano Rugby 19-8

UR L'Aquila – Polisportiva Lazio 5-45

Coppa Lazio Abruzzo U16 - gir. 3 - III giornata

Roma Legio Invicta 2 – Adriatica RC 31-45

Rieti Rugby – Polisportiva Abruzzo non comunicato all'ufficio stampa FIR

Curiana Rugby – Rugby Sambuceto 7-47

UR Capitolina – Polisportiva Paganica 47-5