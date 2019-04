RUGBY: TUTTI I RISULTATI DELLE ABRUZZESI DALLA A ALLA C

Pubblicazione: 14 aprile 2019 alle ore 18:48

L'AQUILA - Il punto sulla domenica di rugby per le compagini abruzzesi.

In Serie A l'Unione L'Aquila torna sconfitta dalla trasferta toscana sul campo de I Medicei, ma la sconfitta di misura (16-10) frutta ai neroverdi il bonus difensivo.

In Serie A femminile vittoria in casa del Montevirginio per le Belve Neroverdi, che conquistano il bonus e acciuffano il Bologna al terzo posto del girone 2.

Il derby abruzzese di Serie B maschile vede il Paganica imporsi di misura allo “Iovenitti” sull'Avezzano (8-6 il risultato finale). Nella poule promozione di C da registrare la sconfitta interna della Polisportiva Abruzzo, mentre nel girone G perde il Pescara ma vince l'Unione L'Aquila. I cadetti neroverdi sono quindi matematicamente salvi.

In campo oggi anche le due abruzzesi di C2 che si stanno giocando la promozione. Sconfitte interne sia per Teramo che per Tortoreto, rispettivamente con Gubbio e Pesaro.

Infine, tantissimi i piccoli rugbisti scesi in campo oggi dalla U14 alla U6, nei raggruppamenti regionali organizzati a Brecciarola, Paganica e L'Aquila.

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell'omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XVII giornata | 14 aprile, ore 15:30

I Medicei – UR L'Aquila 16-10

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | XVI giornata | 14 aprile, ore 15:30

Montevirginio Rugby – Belve Neroverdi 14-38

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XIX giornata | 14 aprile, ore 16

Polisportiva Paganica – Avezzano Rugby 8-6

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |VIII giornata | 14 aprile, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo – Rugby Forlì 17-23

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XIX giornata | 14 aprile, ore 15:30

UR L'Aquila – Curiana Rugby 36-14

Colleferro Rugby – Pescara Rugby 35-5

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | VII giornata | 14 aprile, ore 15:30

Amatori Teramo – Rugby Gubbio 7-19

Rugby Tortoreto – Pesaro Rugby 21-46

Coppa Italia femminile U18 | XII giornata | Napoli | 14 aprile

Rugby Tetras – Amatori Napoli 20-0 a tavolino

Raggruppamenti regionali U14 | II Fase | VII giornata | 14 aprile

Rugby Experience – Polisportiva L'Aquila

Polisportiva Paganica – Rugby Sambuceto

Polisportiva Abruzzo – R. Sulmona 1967

Polisportiva Abruzzo – Pescara rugby

Pescara Rugby – R. Sulmona 1967 (Brecciarola)

Raggruppamenti regionali U12 | II Fase | VI giornata | L'Aquila – 14 aprile, dalle ore 10

Polisportiva L'Aquila, Polisportiva Paganica, Rugby Sambuceto, Pescara Rugby, Rugby Tortoreto, R. Sulmona 1967

Raggruppamenti regionali U10-U8-U6 | VIII giornata | Paganica, 14 aprile

U10: Polisportiva Paganica (2 squadre), Polisportiva L'Aquila, R. Sulmona 1967, Rugby Sambuceto, Rugby Tortoreto, Pescara Rugby, Amatori Teramo, Polisportiva Tetras

U8: Polisportiva Paganica (2 squadre), Polisportiva L'Aquila, R. Sulmona 1967, Rugby Sambuceto, Rugby Tortoreto, Pescara Rugby, Polisportiva Tetras

U6: Polisportiva Paganica, Polisportiva L'Aquila, R. Sulmona 1967, Rugby Sambuceto, Rugby Tortoreto, Polisportiva Tetras