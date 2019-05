RUGBY: SERIE A, LE BELVE ACCEDONO AL BARRAGE,

TUTTI I RISULTATI DELLA PALLA OVALE ABRUZZESE

Pubblicazione: 05 maggio 2019 alle ore 19:15

L'AQUILA - Primo weekend ovale di maggio e fari puntati sulla massima serie femminile.

Nel match più importante della stagione le Belve Neroverdi cedono di misura, in terra emiliana, al Rugby Bologna e non agguantano la terza posizione, che oltre a dare accesso ai play off scudetto, concede l'accesso alla nuova formula della prossima stagione: il top 8.

Ma ancora nulla è perduto per le neroverdi abruzzesi, perché con il quarto posto finale nel girone 2 si giocheranno l'accesso al nuovo massimo campionato nazionale femminile nel barrage (19 maggio) contro la quinta classificata del girone 1, la Benetton Treviso.

In Serie B maschile vincono entrambe le abruzzesi in campo: il Paganica in casa contro il Villa Pamphili, l'Avezzano in trasferta a Salerno.

LaSerie C nazionale registra una vittoria a tavolino per la Polisportiva Abruzzo (il Rugby Bologna non è sceso in campo), una vittoria sul campo per l'Unione L'Aquila (contro la Lazio cadetta) e una sconfitta per il Pescara, sul campo dell'Arnold Rugby.

Nei campionati interregionali di C interregionali, vince solo il Rugby Sulmona in coppa, escono battute Teramo e Tortoreto, dai campi rispettivamente di Pesaro e Città di Castello.

Nei campionati giovanili élite il Rugby Experience U16 perde a Roma contro la Capitolina.

Tutti i risultati del fine settimana ovale, in attesa dell'omologazione da parte del giudice sportivo.



Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 XVIII giornata 5 maggio, ore 15:30

Rugby Bologna – Belve Neroverdi 17-14

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 XXI giornata 5 maggio, ore 15:30

Polisportiva Paganica – Villa Pamphili 24-12

Arechi Rugby – Avezzano Rugby 15-21

Campionato nazionale di Serie C fase promozione, gir. 5 X giornata 5 maggio, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo – Rugby Bologna 20-0 a tavolino

Campionato nazionale di Serie C, girone G XXI giornata 5 maggio, ore 15:30

UR L'Aquila – Lazio Rugby 20-18

Arnold Rugby – Pescara Rugby 52-10

Campionato regionale di Serie C fase promozione IX giornata 5 maggio, ore 15:30

Rugby Pesaro – Amatori Teramo 34-8

Città di Castello Rugby – Rugby Tortoreto 60-0

Campionato regionale di Serie C coppa interregionale IX giornata 5 maggio, ore 15:30

Rugby Sulmona – Spoleto Rugby 29-7

Campionato élite U16 X giornata 5 maggio, ore 11

UR Capitolina – Rugby Experience 37-17

Campionato interregionale U16 Trofeo CAL X giornata 5 maggio, ore 11

Frascati RC – UR L'Aquila 47-7

Avezzano Rugby – Primavera Rugby 40-5

Campionato interregionale U16 Coppa Lazio-Abruzzo X giornata 5 maggio, ore 11

Adriatica RC – Polisportiva Paganica 12-17

Polisportiva Abruzzo – Rugby Sambuceto 0-96