RUGBY: LE ''BELVE NEROVERDI'' IN META CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. TUTTI I RISULTATI

Pubblicazione: 13 ottobre 2019 alle ore 19:57

L'AQUILA - Vittoria nettissima nella seconda giornata della Serie A femminile per le Belve Neroverdi, che all'esordio casalingo rifilano 89 punti al Frascati Union.

Le ragazze sono scese in campo con un segno di rossetto sullo zigomo, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, alla luce dell'ennesimo episodio di femminicidio avvenuto a Nereto (Teramo) quattro giorni fa. La presidente neroverde, Francesca Alfonsetti, ha mostrato le mani, sulle quali c'era scritto “No violenza” al centro del campo.

Seconda giornata anche per il campionato élite U18, che fa registrare una vittoria della Polisportiva L'Aquila sulla Partenope, e una sconfitta di misura dell'Avezzano in casa con il Frascati Rugby Club.

In campo anche le altre abruzzesi in U18 interregionale, nella fase territoriale di U16 e nel raggruppamento regionale di U14, di cui come di consueto FIR Abruzzo non fornisce i risultati.

Commozione allo Iovenitti di Paganica, all'Aquila, per il primo Memorial Mario Coscione. In campo tanti bambini dalla U12 alla U6, provenienti dall'Abruzzo e dal Lazio (presente l'Unione Capitolina), in una giornata nel ricordo del giovane atleta rossonero scomparso nove mesi fa.

Tutti i risultati del fine settimana, in attesa dell'omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato di Serie A femminile | girone 4 | II giornata | 13 ottobre, ore 15:30

Belve Neroverdi – Frascati Union 89-5

Campionato élite U18 | II giornata | 13 ottobre, ore 12

Polisportiva L'Aquila – Partenope Rugby 40-28

Avezzano Rugby – Frascati RC 21-24

Campionato interregionale Lazio-Abruzzo U18 | gir. A | I giornata | 13 ottobre, ore 12

Paganica R. Experience – Fiamme Oro 33-41

Arieti Rieti – Adriatica RC 5-36

Campionato interregionale Marche-Abruzzo U18 | gir. 1 | II giornata | 13 ottobre, ore 12:30

FTGI Italica – Polisportiva Abruzzo non disp.

Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | II giornata | 13 ottobre, ore 11

Adriatica RC – Rugby Sulmona 64-0

Rugby Experience – Polisportiva Paganica 98-0

Polisportiva L'Aquila – Polisportiva Abruzzo 143-0

Raggruppamento regionale U14, prima fase | II giornata | 12 ottobre

Rugby Experience 1 – Polisportiva Paganica (ore 15:30)

Rugby Experience 2 – Avezzano Rugby (ore 16:30)

Rugby Sambuceto – Rugby Sulmona (ore 16)

Pescara Rugby – Amatori Teramo (13 ottobre, ore 10)

Raggruppamento regionale U12-U10-U8-U6 | I Memorial Mario Coscione | Paganica | 13 ottobre, ore 9

U12: Polisportiva Paganica, Rugby Experience (2 squadre), Avezzano Rugby, Rugby Sambuceto, UR Capitolina

U10: Polisportiva Paganica, Rugby Experience (2 squadre), Avezzano Rugby, Rugby Sambuceto

U8: Polisportiva Paganica, Rugby Experience (2 squadre), Avezzano Rugby, Rugby Sambuceto, UR Capitolina

U6: Polisportiva Paganica, Rugby Experience (2 squadre), Avezzano Rugby, Rugby Sambuceto