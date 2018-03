RUGBY: L'AQUILA CONTINUA A CADERE, TERZA SCONFITTA

CONSECUTIVA ARRIVA CONTRO CAVALIERI PRATO SESTO

Pubblicazione: 11 marzo 2018 alle ore 18:50

L'AQUILA - Continua il periodo no per L'Aquila Rugby Club, alla terza sconfitta consecutiva nella poule promozione 1 di Serie A.

Al "Fattori" passano i Cavalieri Prato Sesto 25-27 (2-4), ma i neroverdi conquistano comunque due punti in classifica, frutto dei bonus offensivo e difensivo.

La partita inizia subito a viso aperto e vede ben quattro mete nei primi quindici minuti.

Al secondo giro di orologio aprono le danze i toscani, che sfruttano un errore della distratta difesa aquilana e marcano con il mediano di mischia Matteo Renzoni, tra i migliori della squadra ospite.

Risponde subito L'Aquila, con due mete (Nicola Rettagliata e Marcello Angelini) dopo due belle azioni velocità e piede dell'apertura argentina Santiago Viacava.

Al 15' è sempre Angelini a realizzare sotto i pali la seconda meta personale, dopo una bella azione individuale.

Francesco Puglia fallisce un piazzato da posizione centrale al 18', ma ancora nessuno sa che saranno due suoi piazzati finali a regalare la vittoria ai suoi.

I Cavalieri affrontano i neroverdi a testa alta e con coraggio, riportandosi sotto al 25' grazie a Claudio Mardegan che marca meta sull'ala.

Il finale di tempo regala un piazzato di Viacava – oggi tuttavia impreciso al piede – e la meta all'ultimo minuto da parte di Fabbri, che porta i Cavalieri negli spogliatoi in vantaggio 20-21.

Il secondo tempo è più discontinuo nel gioco e registra alcuni momenti di nervosismo, anche a causa di decisioni arbitrali dubbie contestate dal pubblico del Fattori.

L'Aquila, perso il break e il vantaggio, si riporta sopra al 48' con Dario Basha, al culmine di un'azione corale della mischia neroverde.

Nel finale due calci piazzati di Puglia - di cui l'ultimo centrale concesso dopo un lunghissimo vantaggio per i Cavalieri - fissano il punteggio sul 25-27.

Al fischio finale è il tripudio dei toscani, che vincono per la seconda volta contro L'Aquila in questa stagione. Per i neroverdi il rammarico di averci creduto fino in fondo.

L'Aquila, stadio “Tommaso Fattori” – domenica 11 marzo, ore 15:30

Campionato nazionale di Serie A – Poule promozione, girone 1 / IV giornata

L'AQUILA RUGBY CLUB v CAVALIERI PRATO SESTO 25-27 (20-21)

Marcatori: p.t. 2' m. Renzoni tr. Puglia (0-7); 5' m. Rettagliata (5-7); 7' m. Angelini (10-7); 15' m. Angelini tr. Viacava (17-7); 25' m. Mardegan tr. Puglia (17-14); 33' cp Viacava (20-14); 40' m. Fabbri tr. Puglia (20-21); s.t. 48' m. Basha (25-21); 52' cp Puglia (25-24); 70' cp Puglia (25-27).

L'AQUILA RUGBY CLUB: Cialente; Palmisano, Speranza, Angelini, Rettagliata G.; Viacava, Carnicelli (45' Sansone); Cerasoli (c), Basha, Ponzi; Vaschi, Grassi (65' Troiani); Grant, Rettagliata N., Barducci.

A disposizione non entrati: Fusco, Tinari, Rossi, Ciaglia, Ciofani, Pupi.

All.: Troiani / Rotilio

CAVALIERI PRATO SESTO: Lunardi (c); Bartali, Fattori (33' Filippini), Vincenti, Torri; Puglia, Renzoni (62' Marzucchi); Mardegan, Reali, Fabbri; Ruotolo (48' Antonini), Gianassi (70' Caciolli); Casini (41' Nannini), Monetti (41' Liguori), Borsi.

A disposizione non entrati: Chelli, Tallè.

All.: Pratichetti

Arbitro: Nobile (Frosinone)

Cartellini: -

Calciatori: Puglia (Cavalieri) 5/6; Viacava (L'Aquila) 2/5

Punti conquistati in classifica: L'Aquila Rugby Club 2; Cavalieri Prato Sesto 4

Note: giornata mite, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 ca.

Classifica Serie A – Poule Promozione 1: Cus Genova 19; Lyons Piacenza 15; Cavalieri Prato Sesto 9; Accademia FIR 5; Ottopagine Benevento 4; L'Aquila Rugby Club 3