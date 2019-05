RUGBY: L'ABRUZZO DELLE SCUOLE MEDIE VINCE ALLA FESTA DELLO SPORT DEL MIUR, IL VENETO SCONFITTO IN FINALE

Pubblicazione: 23 maggio 2019 alle ore 17:54

L’AQUILA – L’Abruzzo dei giovani rugbisti si impone per il secondo anno consecutivo alla Festa dello Sport scolastico 2019, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur).

I ragazzi, tutti classe 2005 e 2005, guidati dai coach aquilani Ugo Andreassi e Luigi Leonardis, hanno conquistato la vittoria a Marina di Massa, in Toscana, in finale contro il Veneto per 40-15.

Una soddisfazione enorme per gli atleti della nostra regione, i quali, nelle gare di qualificazione alle fasi finali, hanno eliminato Friuli ed Emilia-Romagna nelle qualificazioni alle fasi finali, poi Toscana in semifinale.

A rappresentare la selezione abruzzese, i ragazzi delle scuole medie aquilane “Dante Alighieri”, “Carducci” e Paganica, che giocano con il Rugby Experience, Polisportiva L’Aquila Rugby e Polisportiva Paganica. Roberto Santilli

GLI ATLETI ABRUZZESI

Antonini Stefano, Lostia Leonardo (cap), Mascioletti Edoardo, Sebastiani Matteo, Gallucci Davide, Del Zingaro Lorenzo, Pedullà Federico, Sandjon Miguel, De Cesaria Matteo, Battistelli Alessandro.

Non partecipanti perché impegnati in un concorso musicale Del Vecchio Simone, Giusti Matteo e Mottola Romy.