RUGBY: IL PAGANICA PERDE DI MISURA, AVEZZANO TRAVOLGENTE, TUTTI I RISULTATI

Pubblicazione: 24 novembre 2019 alle ore 17:58

L'AQUILA - Sconfitta di misura in Serie B per il Paganica, che allo Iovenitti cede 9-10 alla Primavera. Nessun problema per l'Avezzano che nell'anticipo mattutino tra le mura amiche travolge 68-0 il Messina.

In Serie C colpaccio del Pescara in casa dell'Anconitana, sconfitta interna per la Polisportiva Abruzzo contro il Macerata. Nel girone G di C1 la Polisportiva L'Aquila ha osservato un turno di riposo.

Nel campionato interregionale di C, infine, L'Aquila Rugby Team torna sconfitto dalla trasferta di Foligno.

Tutti i risultati, in attesa dell'omologazione del giudice sportivo.



Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | V giornata | 24 novembre, ore 14:30

Polisportiva Paganica – Primavera Rugby 9-10

Avezzano Rugby – Messina Rugby 68-0



Campionato nazionale di Serie C | girone E | V giornata | 24 novembre, ore 14:30

Polisportiva Abruzzo – Banca Macerata 3-44

UR Anconitana – Pescara Rugby 5-27



Campionato interregionale di Serie C | V giornata | 24 novembre, ore 14:30

Rugby Foligno – L'Aquila Rugby Team 24-0



Campionato élite U18 | VI giornata | 24 novembre, ore 12

Polisportiva L'Aquila – Primavera Rugby 36-20

UR Capitolina – Avezzano Rugby 26-3



Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | Semifinali di andata | 24 novembre, ore 11

Avezzano Rugby – Rugby Experience 5-70

Adriatica RC – Polisportiva L'Aquila 0-52

Polisportiva Paganica – Polisportiva Abruzzo 69-7

Ha riposato: Rugby Sulmona