RUGBY, I RISULTATI DI B E C: ATTIVITÀ CONGIUNTA

UNDER 14 TRA ABRUZZO, LAZIO E CAMPANIA

Pubblicazione: 01 dicembre 2019 alle ore 21:04

L'AQUILA - Fermi tutti i campionati giovanili, nella prima domenica di dicembre hanno giocato le abruzzesi nei campionati di B e C.

L'Avezzano vince nettamente al Gladioli contro il Rugby Roma. Vittoria larga anche per il Paganica in casa del Frascati Rugby Club. Nel girone E di serie C beffa e sconfitta di misura sia per la Polisportiva Abruzzo che per il Pescara. Nel girone G la Polisportiva L'Aquila torna sconfitta da Rieti.

Nel campionato interregionale di C soccombono entrambe le abruzzesi in campo.

Fari puntati all'Aquila, dove sui due campi Centi Colella e Piazza D'Armi ha avuto luogo in mattinata un'attività congiunta tra le rappresentative regionali U14 di Abruzzo, Lazio e Campania.

I RISULTATI

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | VI giornata

Avezzano Rugby – Rugby Roma 54-15

Frascati RC – Polisportiva Paganica 0-33

Campionato nazionale di Serie C | girone E | VI giornata

UR Anconitana – Polisportiva Abruzzo 27-21

Pescara Rugby – Fano Rugby 24-26

Campionato nazionale di Serie C | girone G | VI giornata

Arieti Rieti – Polisportiva L'Aquila 33-14

Campionato interregionale di Serie C | VI giornata

Rugby Sulmona – Rugby Jesi 0-34

Pesaro Rugby – L'Aquila Rugby Team 32-17