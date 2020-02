RUGBY, I RISULTATI DELLE ABRUZZESI NEI CAMPIONATI U16

Pubblicazione: 02 febbraio 2020 alle ore 19:06

L'AQUILA - Con i campionati seniores fermi per la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2020, la domenica del rugby ha visto sotto i riflettori le compagini abruzzesi impegnate nei campionati U16.

Vittoria con bonus per le aquilane nella prima giornata del campionato élite di categoria: la Rugby Experience si impone sul campo delle Fiamme Oro, netta vittoria della Polisportiva L'Aquila contro l'Unione Capitolina.

Nei gironi interregionali vittoria per l'Adriatica Rugby Club in casa dell'Avezzano, per il Paganica (che ospitava il Sulmona). Sconfitta interna, infine, per la Polisportiva Abruzzo con Rieti.

Tutti i risultati, in attesa dell'omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato élite U16 | girone 1, poule A | I giornata | 2 febbraio, ore 11

Fiamme Oro – Rugby Experience 22-26

Polisportiva L'Aquila – UR Capitolina 50-5

Campionato interregionale U16 |girone 4, poule B | I giornata | 2 febbraio, ore 11

Avezzano Rugby – Adriatica RC 7-24

Campionato interregionale U16 |girone 6, poule B | I giornata | 2 febbraio, ore 11

Polisportiva Paganica – Rugby Sulmona 74-5

Polisportiva Abruzzo – Arieti Rieti 22-58

Raggruppamenti interregionale U14 | Frascati | 1 febbraio, dalle ore 17

Rugby Experience (2 squadre), Frascati Rugby (2 squadre)

Raggruppamenti regionali U14 maschile | II Fase | I giornata | 2 febbraio, ore 11

Pescara Rugby – Rugby Tortoreto

Rugby Sambuceto – Polisportiva Paganica

Raggruppamenti regionali U12 | II Fase | I giornata | Teramo | 2 febbraio, dalle ore 9:30

Amatori Teramo, Rugby Atessa, I Fiori del Mare, Rugby Tortoreto, Rugby Sulmona

Raggruppamenti regionali U12 | II Fase | I giornata | Paganica | 2 febbraio, dalle ore 9:30

Polisportiva Paganica, Rugby Experience, Polisportiva L'Aquila, Avezzano Rugby