RUGBY, EN PLEIN PER LE ABRUZZESI

DALLA A ALLA C. TUTTI I RISULTATI

Pubblicazione: 03 novembre 2019 alle ore 20:37

L'AQUILA - En plein per le abruzzesi nei campionati nazionali di rugby. In Serie A femminile le Belve Neroverdi travolgono il Cus Pisa al Centi Colella dell'Aquila.

Vittorie nette anche per l'Avezzano (39-0 a Ragusa) e il Paganica (33-5 al Partenope tra le mura amiche) in Serie B maschile. Prima vittoria stagionale per la Polisportiva in Serie C, mentre il derby del girone E di C tra Polisportiva Abruzzo e Pescara Rugby termina in parità: 12-12 il risultato finale.

Nel campionato interregionale di Serie C mostra la vittoria in trasferta dell'Aquila Rugby Team e la sconfitta del Sulmona. Non disputata Foligno – Tortoreto a causa del ritiro degli ospiti.

Tutti i risultati

Campionato femminile di Serie A | girone 4 | IV giornata

Belve Neroverdi – Cus Pisa 90-10

Campionato di Serie B

girone 4 - III giornata

Ragusa Junior – Avezzano Rugby 0-39

Polisportiva Paganica – Partenope Rugby 33-5



Campionato nazionale di Serie C

girone E, poule 2 - III giornata

Polisportiva Abruzzo – Pescara Rugby 12-12



Campionato nazionale di Serie C

girone G, poule 1 | III giornata

Polisportiva L'Aquila – Primavera Rugby 51-12

Campionato interregionale di Serie C - III giornata

Rugby Urbino – L'Aquila Rugby Team 8-30

Rugby Tortoreto – Rugby Foligno non disputata

Rugby Pesaro – Rugby Sulmona 72-10



Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | V giornata | 3 novembre, ore 11

Rugby Experience – Adriatica Rugby Club 80-0

Rugby Sulmona – Polisportiva Paganica 10-32

Polisportiva L'Aquila – Avezzano Rugby 98-0

Riposa: Polisportiva Abruzzo



Raggruppamenti regionali U14 |Prima fase | IV giornata | 2 novembre, dalle 15:30

Rugby Tortoreto – Polisportiva L'Aquila

Rugby Sambuceto – Polisportiva Paganica

Polisportiva Abruzzo – Rugby Sulmona

Raggruppamenti regionali U12 | I giornata | 3 novembre, dalle 9:30

L'Aquila: Rugby Experience (2 squadre), Polisportiva L'Aquila, Amatori Teramo

Avezzano: Avezzano Rugby, Rugby Sambuceto, Pescara Rugby, Rugby Tortoreto, I Fiori del Mare, Sulmona Rugby, Rugby Atessa