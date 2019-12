RUGBY: ALL'AVEZZANO IL DERBY IN SERIE B, TUTTE SCONFITTE LE ABRUZZESI DI C, I RISULTATI

Pubblicazione: 15 dicembre 2019 alle ore 18:45

L'AQUILA - Fine settimana molto intenso per la gran quantità di partite che hanno visto impegnate le abruzzesi del rugby.

Nessun problema per le Belve Neroverdi in Serie A femminile (vittoria netta contro Puma Bisenzio). Colpaccio per l'Avezzano nel primo derby della stagione contro il Paganica in B maschile. Allo Iovenitti i gialloneri vincono 9-19 e si confermano primi del girone 4 a punteggio pieno, insieme all'altra imbattuta Primavera Roma.

La Serie C fa registrare tre sconfitte su tre per Polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby e Polisportiva L'Aquila. Nel campionato interregionale di C non si è disputata la partita tra Urbino e Sulmona perché gli abruzzesi non si sono presentati in terra marchigiana.

La doppia sfida abruzzese-romana in élite U18 termina in parità: l'Avezzano perde in casa della Legio Invicta, la Polisportiva L'Aquila batte la Lazio.

Tutti i risultati del fine settimana

Campionato nazionale di Serie A femminile | girone 4 | VII giornata | 15 dicembre, ore 13:30

Belve Neroverdi – I Puma Bisenzio 50-0

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | VII giornata | 15 dicembre, ore 14:30

Polisportiva Paganica – Avezzano Rugby 9-19

Campionato nazionale di Serie C | girone E | VII giornata | 15 dicembre, ore 14:30

Polisportiva Abruzzo – UR San Benedetto 6-54

Banca Macerata – Pescara Rugby 31-19

Campionato nazionale di Serie C | girone G | VII giornata | 15 dicembre, ore 14:30

Polisportiva L'Aquila – Arnold Rugby 7-10

Campionato interregionale di Serie C | VII giornata | 15 dicembre, ore 14:30

Urbino Rugby – Sulmona Rugby non disp.

Ha riposato: L'Aquila Rugby Team

Campionato élite U18 | VII giornata | 15 dicembre, ore 12

Roma Legio Invicta – Avezzano Rugby 41-10

Polisportiva L'Aquila – SS Lazio 22-19

Campionato interregionale Lazio-Abruzzo U16 | V giornata | 15 dicembre, ore 12

Adriatica RC – Paganica Rugby Experience 32-34

Campionato interregionale Marche-Abruzzo U16 | Prima fase | III turno di qualificazione | 15 dicembre, ore 12:30

UR San Benedetto – Polisportiva Abruzzo non disp.

Campionato regionale U16 | Fase di qualificazione | 15 dicembre, ore 11

Rugby Experience – Avezzano Rugby 131-0

Polisportiva L'Aquila – Adriatica RC 87-8

Polisportiva Abruzzo – Rugby Sulmona 24-34

Ha riposato: Polisportiva Paganica

Raggruppamenti regionali U14 | Prima fase | VIII giornata | 14 dicembre, dalle ore 16

Rugby Experience 1 – Sulmona Rugby

Rugby Experience 2 – Polisportiva Abruzzo

Rugby Tortoreto – Polisportiva L'Aquila

Rugby Tortoreto – Rugby Sambuceto

Rugby Sambuceto – Polisportiva L'Aquila (a Tortoreto)

Avezzano Rugby – Polisportiva Paganica

Avezzano Rugby – Pescara Rugby

Polisportiva Paganica – Pescara Rugby (a Avezzano)

Raggruppamenti regionali U10-U8-U16 | Tortoreto | 15 dicembre, ore 10

U10-U8: Rugby Tortoreto, Pescara Rugby, I Fiori del Mare, Amatori Teramo, Polisportiva Tetras, Sulmona Rugby, Rugby Atessa

U6: Rugby Tortoreto, Pescara Rugby, I Fiori del Mare, Amatori Teramo, Polisportiva Tetras, Sulmona Rugby

Raggruppamenti regionali U10-U8-U16 | Paganica | 15 dicembre, ore 10

Polisportiva Paganica (2 squadre), Rugby Sambuceto, Polisportiva L'Aquila, Rugby Experience (2 squadre), Avezzano Rugby