RUGBY ABRUZZO: IN SERIE B VINCONO PAGANICA E AVEZZANO, PESCARA PERDE DERBY CON POLISPORTIVA

Pubblicazione: 22 dicembre 2019 alle ore 19:40

L'AQUILA Ultime partite del 2019 per le abruzzesi del rugby. In Serie B maschile belle vittorie per l'Avezzano, che prosegue la sua marcia a punteggio pieno nel girone 4, e per il Paganica. I gialloneri battono in casa il Villa Pamphili 43-6, i rossoneri espugnano il campo della Rugby Roma 7-19.

Tiratissimo il derby abruzzese nel girone E di Serie C. Al Rocco Febo di Pescara i padroni di casa cedono di misura (15-16) alla Polisportiva Abruzzo. Sconfitta per la Polisportiva L'Aquila (23-5 a Roma contro la Primavera cadetta) nel girone G.

Nella giornata di oggi si sono disputate anche le finali della prima parte di campionato U16. La fase territoriale va alla Rugby Experience, che in finale batte 28-0 la Polisportiva L'Aquila. Per il club aquilano c'è l'accesso all'élite U16 per la seconda stagione consecutiva. La Polisportiva si giocherà l'accesso al massimo campionato di categoria il prossimo 12 gennaio, nello spareggio contro il Colleferro.

Sempre in U16, le finali per il 3° e il 5° posto sono andate rispettivamente a Adriatica e Paganica, a scapito di Avezzano e Sulmona.

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | VIII giornata

Rugby Roma – Polisportiva Paganica 7-19

Avezzano Rugby – Villa Pamphili 43-6

Campionato nazionale di Serie C | girone E | VIII giornata

Pescara Rugby – Polisportiva Abruzzo 15-16

Campionato nazionale di Serie C | girone G | VIII giornata

Primavera Rugby – Polisportiva L'Aquila 23-5

Campionato regionale U16 | Finali fase territoriale

Rugby Experience – Polisportiva L'Aquila 28-0

Adriatica RC – Avezzano Rugby 26-7

Polisportiva Paganica – Rugby Sulmona 47-0