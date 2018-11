RUBA AUTO A PESCARA: RECUPERATA

SU A14 DOPO INSEGUIMENTO

Pubblicazione: 14 novembre 2018 alle ore 18:41

TERMOLI - Ruba un'auto a Pescara ma, sulla via della fuga, viene intercettato sull'autostrada A14, in Molise, dalla Polizia autostradale di Vasto-sud (Chieti) e inseguito sulla corsia sud per tutto il tragitto fino a Termoli (Campobasso) e poi sulla Statale 16.

Prima del confine con la Puglia, il malvivente, rincorso anche dalla Volante del Commissariato di Termoli, ha abbandonato la vettura dileguandosi nelle campagne circostanti.

La vettura è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.