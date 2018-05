IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE SI SONO DETTI ''SI'''. SULLA TAVOLA

NUZIALE CONFETTI PELINO DI SULMONA, PER LA TORTA LIMONI DI AMALFI ROYAL WEDDING: L'ABRUZZO ''DOLCE''

PROTAGONISTA DEL MATRIMONIO DELL'ANNO

Pubblicazione: 19 maggio 2018 alle ore 15:16

L’AQUILA - Al royal wedding dell’anno tra il principe Harry del Galles e l’ex attrice americana Meghan Markle c’era anche un pezzo d’Abruzzo: i due sposi, infatti, hanno scelto nel menù i confetti Pelino, che si confermano essere i preferiti dalla Casa reale, prodotti dalla nota azienda di Sulmona (L’Aquila).

L'azienda è ormai un habitué della royal family, anche per i matrimoni di Carlo e Lady Diana e di William e Kate sono stati scelti i confetti di Sulmona.

Il segreto dei confetti abruzzesi risiederebbe nell’antica ricetta e nella semplicità degli ingredienti: sola mandorla e zucchero, senza amidi o farine. Italiani anche i 200 limoni freschi utilizzati per la torta nuziale, fatti arrivare appositamente da Amalfi, in provincia di Salerno.

A testimoniare il sogno d’amore tra il principe Harry e Meghan, che questa mattina si sono detti “Sì” in una cappella di St. George, la chiesa del Castello di Windsor, addobbata da peonie e rose bianche, circa 600 invitati.

A presiedere il rito nuziale, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Il principe Harry si è sposato, come di consueto, in uniforme militare, mentre la sposa ha scelto un classico abito bianco e liscio, con un lungo strascico e un velo “total body”. Meghan è arrivata sulla Roll Royce della regina Elisabetta, che per l’occasione ha scelto un abito classico e semplice in verde pastello e ha regalato al nipote il titolo di dica di Sussex.

VIAGGIO DI NOZZE

Sulla luna di miele nulla di ufficiale: Harry e Meghan, subito dopo la cerimonia, si concederanno un mini viaggio di nozze a Dublino e torneranno a Londra, dove il 22 maggio, il principe Carlo presiederà una festa di beneficenza da lui organizzata e saranno presenti anche i due novelli sposi.

Sul vero viaggio di nozze i bookmakers si sono scatenati: nell’attesa che la meta venga ufficializzata dai due, le ipotesi più accreditate puntano all’Africa, in particolare alla Namibia, continente che ha ospitato il loro primo viaggio insieme: un safari in Botswana, Paese da cui proviene anche la pietra dell’anello disegnato dal principe per la Markle. (a.c.p.)