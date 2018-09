ROSETO: ''SFIDE E PROSPETTIVE FUTURE DEL PORTO'' AL CENTRO DI UN INCONTRO

Pubblicazione: 21 settembre 2018 alle ore 14:26

ROSETO - "Sfide e prospettive future del Porto turistico di Roseto degli Abruzzi", questo il tema dell'incontro che si terrà oggi pomeriggio, alle 17, al Circolo nautico Valloncini a Roseto.

Al centro del dibattito, a cui prenderanno parte anche rappresentanti delle Istituzioni e tecnici, il futuro del Porto e dello sviluppo del Turismo dell'intera area.

Da anni attendiamo interventi come il braccio a mare e l’argine sul fiume Vomano, decisivi nell'ottica una valorizzazione della vocazione turistica dell'area - spiega Fabrizio De Gregoriis, presidente della società Circolo Nautico valloncini - Siamo in un momento cruciale per il futuro del Porto".

Per definire quale sarà il futuro del Porto di Roseto interverranno nel corso dell'incontro, oltre a De Gregoriis: Giovanni Lolli, presidente vicario della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, direttore generale della Regione; Sabatino di Girolamo, sindaco di Roseto, Renzo Di Sabatino, presidente della provincia di Teramo; Luciano Monticelli, componente del Consiglio di amministrazione del Circolo.

Gli interventi tecnici saranno affidati per la Regione a Maurizio Pagliaro, per il Genio Civile a Giancarlo Misantoni e per la Provincia a Monica Di Mattia.