RON TORNA A L'AQUILA CON IL SUO ''LUCIO! IL TOUR'', CONCERTO AL MUNDA

Pubblicazione: 08 agosto 2019 alle ore 13:22

L’AQUILA - L’atteso concerto di Ron chiude la prima edizione di “Nell’ombra della musica italiana” ideato dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Dopo lo straordinario successo del chitarrista Filippo Graziani con Andrea Scanzi dedicato a Ivan Graziani e Max Gazzè con il suo coinvolgente e multimediale “On the road” torna in concerto a L’Aquila Ron nome d’arte di Rosalino Cellammare, certamente uno dei compositori ed interpreti italiani che hanno segnato la storia della canzone italiana.

L’appuntamento è per venerdì 9 agosto presso il Piazzale del Munda la sede del Museo Nazionale d’Abruzzo in Borgo Rivera, con ingresso da Piazza San Vito alla Rivera (di fronte la Fontana delle 99 Cannelle) con inizio alle ore 21,30.

Ron canta Lucio Dalla: fin dagli anni ‘70 Rosalino inizia la sua carriera grazie con Lucio Dalla - si deve a lui anche la scelta del nome Ron - dalla stesura dei primi grandi successi fino agli album sperimentali, ai concerti impegnati tra cui il celebre “Banana Republic” con Dalla e Francesco De Gregori nel 1979 e una parentesi nel cinema.

Canzoni che sono parte integrante della storia della musica italiana, alcune delle quali sono state reinterpretate da Ron e raccolte nell’album “Lucio!” uscito a marzo 2018 e contenente anche il brano “Almeno Pensami”, inedito di Lucio Dalla interpretato da Ron in occasione del Festival di Sanremo 2018. Ad aprile del 2019 è uscito il disco live “Lucio!!” che contiene una serie di duetti con altri big della musica italiana registrato lo scorso giugno al Teatro Romano di Verona.

Il disco è stato anticipato in radio dal singolo “Tutta la vita”.

Il tributo all’amico di sempre Lucio Dalla prosegue con questo tour iniziato a giugno “Lucio!! il Tour”, uno spettacolo pensato come una pièce teatrale, in cui Ron racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni e contributi video e fotografici inediti. Ron presenta al pubblico una scaletta ricca e variegata contenete i brani più importanti che Ron e Lucio hanno scritto insieme e molti altri brani del repertorio di Dalla, da “Piazza Grande” ad “Henna, “da Anna e Marco” a “Tutta la vita”. In occasione dei concerti è prevista l’apertura straordinaria del Munda dalle 20 in poi con visite guidate alle aree museali. Tutte le informazioni sulla sezione News del sito www.barattelli.it

Attenzione: In occasione dei concerti via Borgo Rivera ed in particolare l’area della Fontana delle 99 Cannelle è chiusa al traffico.

Si consiglia di utilizzare i parcheggi della Stazione FS, della Meridiana e del Tribunale su via Filomusi Guelfi e piazzale della Corte d’Appello via Pile angolo via E. Stella.