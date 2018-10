ROCCA SAN GIOVANNI: DISCARICA AMIANTO, COMITATO VIA RIGETTA PROGETTO

Pubblicazione: 19 ottobre 2018 alle ore 13:26

ROCCA SAN GIOVANNI - È una realtà ormai concreta e definitiva la notizia del rigetto da parte del Comitato di Coordinamento regionale Via del "Progetto di chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato", a Rocca San Giovanni (Chieti), presentato dalla ditta Rsg Srl qualche mese fa.

"Un risultato importantissimo ottenuto ieri all'Aquila, presso la sede della Regione Abruzzo, alla presenza del sindaco Giovanni Enzo Di Rito, degli assessori Giovanni D'Angelo e Domenico Martelli, e del consigliere delegato all'Ambiente Fabio Caravaggio, che viene accolto con soddisfazione da parte di tutta la comunità di Rocca San Giovanni", scrive in una nota l'Amministrazione comunale.

"Una comunità che si è opposta fermamente alla realizzazione di questo nuovo impianto fin dall’inizio - viene aggiunto -, con l’intento di salvaguardare, in tal modo, il territorio, la natura, l’ambiente e soprattutto la salute dei cittadini. E’ stata una lotta aspra e decisa, quella condotta negli ultimi mesi dal Consiglio comunale nella sua interezza, contro una proposta che aveva, a dir poco, dell’inverosimile: la realizzazione di una nuova discarica al fine di bonificare quella già preesistente in Località Fontanelli".

"Una lotta fatta di delibere consiliari, audizioni, ricorsi, controdeduzioni, per esprimere un 'no' drastico, unanime e perentorio al

progetto. Oltre al buonsenso e alla ragionevolezza mostrata dagli Organi decisori - continua l'Amministrazione -, fondamentale è stato l'impegno profuso da parte di chi, sia negli ultimi mesi che negli ultimi anni, ha lavorato, ragionato, studiato, emanato ed interpretato le norme giuridiche di riferimento, grazie alle quali questa oscena proposta progettuale è stata finalmente rigettata".

"Ci riferiamo - viene spiegato nella nota - al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Rocca San Giovanni, in vigore dal 2011, adottato e approvato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Di Rito, che ha classificato l’area interessata come 'Zona G6 - Recupero Detrattori Ambientali', ossia area soggetta al recupero del contesto ambientale compromesso, all’epoca, dalla presenza della discarica di rifiuti speciali della SmiI Srl. Inoltre, le altre importanti norme di riferimento che hanno sancito il rigetto del progetto della Rsg Srl sono state: la legge regionale 36/2010 la quale prevede l’impossibilità di autorizzare nuove discariche di amianto in siti non idonei; nonché la legge regionale 5/2018 che definisce aree a 'Tutela Limitante' quelle situate ad una distanza inferiore ai 2 mila metri da un Sito Sic".

Quindi i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale: "Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni ambientaliste che sono state al fianco dell’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni in questa vicenda, e in particolare modo all’associazione Nuovo Senso Civico, nella persona del presidente Alessandro Lanci, con la collaborazione fattiva dell’ingegnere Tommaso Giambuzzi e della dottoressa Alba Brighella, professionisti che hanno mostrato un elevato grado di competenza e professionalità in sede di redazione di pareri e controdeduzioni. Un ruolo chiave alla soluzione giuridica dell'annosa vicenda è stato, però, svolto dall'avvocato Lidia Flocco, una tra le più quotate ed esperte professioniste nel settore dei rifiuti a livello nazionale, che ha rappresentato in maniera esemplare il Comune di Rocca San Giovanni in sede di audizione, alla quale rivolgiamo i più vivi complimenti".

E ancora, "un caloroso ringraziamento va anche al sindaco di Treglio, nonchè grande amico, Massimiliano Berghella, anche lui presente ieri a L'Aquila, con il quale da anni sono state condivise battaglie in materia ambientale, amministratore sempre molto attento e solidale rispetto a questa vicenda, nonchè al sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca per l'attenzione e la sensibilità rivolta alla problematica in questione, e a tutti coloro che, con affetto e solidarietà, ci sono stati vicini in questi mesi

difficili".

"Questo verdetto rappresenta, senza alcun dubbio, un risultato epocale, ma non è un punto di arrivo - conclude la nota - . Ora, infatti, continueremo a gridare a gran voce e a batterci con tutte le nostre forze, al fine di pretendere ed ottenere la chiusura e la bonifica definitiva della discarica esistente, mettendo in tal modo una pietra tombale su tutta questa surreale vicenda".