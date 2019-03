ROBERTO GIACOBBO TORNA A L'AQUILA: TROUPE DI ''FREEDOM-OLTRE IL CONFINE'' FA TAPPA A PALAZZO CENTI

Pubblicazione: 05 marzo 2019 alle ore 11:07

L'AQUILA - Il conduttore della trasmissione “Freedom - Oltre il Confine”, in onda su Rete 4, Roberto Giacobbo, torna all'Aquila insieme alla sua troupe.

Questa mattina lo staff di Freedom e Giacobbo hanno fatto tappa a Palazzo Centi, mentre ieri sono stati all'interno della Basilica di Santa Maria di Collemaggio per alcune riprese.

La nuova trasmissione parla anche abruzzese, a partire dal direttore di Produzione Sonia Fiucci, aquilana d’adozione e pescarese di nascita, co-fondatrice della Film Commission L’Aquila - Gran Sasso insieme a Federico Vittorini.

Giacobbo, giornalista, conduttore e autore televisivo, da sempre legato al territorio aquilano, che considera “il suo rifugio”, e la Contenuti srl di Irene Bellini, casa di produzione, le hanno affidato, infatti, la gestione non solo in Italia e del mondo dei servizi, ma anche la realizzazione di numerose ricostruzioni storiche girate in prevalenza in Abruzzo.

Abruzzese anche il team: Antonio e Germana D’Orazio, nel ruolo di assistenti operatori video, Paolo Pappalepore, Filippo Cotellessa, Manuel Di Battista e Paolo Troiani, come runners.

Molte scene sono state girate proprio in Abruzzo, utilizzando figuranti e professionalità locali: a partire da don Juan de Dios Vanegas Gallego, parroco di Sassa, che ha interpretato don Juan Diego Cuanhtlatoatzini, a cui è apparsa la Madonna di Guadalupe, ovvero Claudia Viviana Millan Rodriguez; Ivo Costanzi nei panni del vescovo, Stefania e Marialaura Chiarelli che hanno dato un supporto sartoriale in questa puntata e in quella della Sacra Famiglia, a cui hanno partecipato anche Paolo Pappalepore nelle vesti di San Giuseppe, Filippo Cotelessa e Abdoulaye Diocou, due dei tre Re Magi.