RISSA DI CAPODANNO A OVINDOLI: TURISTA 24ENNE IN OSPEDALE

Pubblicazione: 02 gennaio 2020 alle ore 09:43

OVINDOLI - Rissa tra giovani nel centro turistico di Ovindoli (L'Aquila) nella notte di Capodanno.

A pagare il prezzo più caro è stato un 24enne di Tivoli, figlio di Marco Vincenti, capogruppo del Partito democratico nella Regione Lazio, ed ex sindaco della città laziale, in vacanza in Abruzzo per festeggiare il 2020 insieme a un gruppo di amici.

Il giovane, come si legge sul Centro, è finito in ospedale per le ferite riportate.

La lite, avvenuta verso le 3 del mattino, sarebbe stata scatenata da una banale discussione tra due gruppi di giovani, forse per un apprezzamento non gradito a una donna.

Il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale di Tivoli (Roma): le sue condizioni non sono gravi, ma avrebbe riportato diverse fratture.

Al momento non è chiaro se scatteranno denunce alle forze dell'ordine, o se, sulla base dei danni fisici riportati dal giovane 24enne, il procedimento scatterà d'ufficio.