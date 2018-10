RISSA AD ALBA ADRIATICA: ATTIVITA' DEL LOCALE SOSPESA PER 30 GIORNI

Pubblicazione: 17 ottobre 2018 alle ore 15:03

ALBA ADRIATICA - Il questore di Teramo ha firmato il provvedimento di sospensione dell’attività dell’Hotel/Bar/Ristorante “Atlante”, in via Veneto, ad Alba Adriatica (Teramo), dopo la violenta rissa della notte del 13 ottobre, in cui sono rimaste gravemente ferite, a causa di lesioni da arma da fuoco e da arma bianca, due persone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del reparto operativo provinciale di Teramo e della compagnia di Alba Adriatica, diretti dai tenenti colonnello Luigi Delle Grazie ed Emanuele Mazzotta, nella discussione degenerata a colpi di coltello tra un gruppo di italiani e di albanesi, qualcuno ha estratto una pistola ed ha esploso due colpi all'indirizzo di un 38enne che cercava di allontanarsi dalla zona.

L'uomo, un sorvegliato speciale residente ad Alba, è stato raggiunto alla schiena all'altezza di un rene.

Trasferito dapprima all'ospedale di Sant'Omero dal personale del 118, è stato successivamente portato in quello di Atri per essere operato.