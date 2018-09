RISCHIO SALMONELLA: MINISTERO RICHIAMA LOTTO DI AZIENDA MARSICANA

Pubblicazione: 13 settembre 2018 alle ore 18:52

AVEZZANO - Le analisi rilevano la positività alla salmonella e il ministero della Salute blocca un lotto di uova confezionate in uno stabilimento della Marsica

Il motivo del richiamo di rischio microbiologico è legato alla "positività alla salmonella enteritidis in seguito ad analisi in autocontrollo in esecuzione del piano salmonella nazionale negli avicoli 2016-2018".

Nessun allarme, né rischi per l'uomo ma i controlli e i richiami servono proprio a tutelare la salute dei consumatori. A metà agosto un analogo provvedimento, sempre in Abruzzo, aveva riguardato un'azienda avicola di Raiano.

Il ministero della Salute aveva ordinato l'immediato ritiro di tre lotti di uova destinate alla sgusciatura e non alla vendita che dalle analisi erano risultate infette dal batterio.