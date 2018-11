RISCHI SANITA' PRIVATA IN ABRUZZO, CONVEGNO A L'AQUILA CON ESPERTI E POLITICI

Pubblicazione: 08 novembre 2018 alle ore 13:09

L’AQUILA – “Sanità pubblica tra privati e austerity. Le bugie sullo ‘stato di salute’ del sistema sanitario nazionale e i rischi di un suo smantellamento”.

Questo il titolo del convegno, organizzato dal quotidiano digitale AbruzzoWeb.it, che si terrà all’Aquila sabato 17 novembre alle ore 15.30, nella Sala “Rivera” di Palazzo Fibbioni in via San Bernardino n.1, con i relatori Francesco Carraro, avvocato e scrittore, e Massimo Quezel, patrocinatore stragiudiziale, autori del libro “Salute S.p.a. La sanità svenduta alle assicurazioni. Il racconto di due insider”, pubblicato a settembre da ChiareLettere.

Nel corso del convegno, che andrà in diretta video sulla pagina Facebook di AbruzzoWeb.it, sarà toccato anche il delicato e sempre infuocato tema del project financing per gli ospedali in Abruzzo.

Interverranno ufficialmente, tra gli altri, Guido Quintino Liris, vice sindaco dell’Aquila e dirigente medico della Asl n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Alessandro Grimaldi, segretario regionale dell’Anaao Assomed e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’Ospedale “San Salvatore” dell'Aquila, Marco Valenti, docente dell’Università dell’Aquila e direttore del Centro di riferimento regionale per l’Autismo, Venanzio Gizzi, presidente nazionale di Assofarm-Farmacie Comunali e presidente dell’Unione Europea delle Farmacie Sociali, Sara Marcozzi, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Mauro Febbo, consigliere regionale di Forza Italia, i sindacalisti Carmine Ranieri (Cgil), Vincenzo Traniello (Cisl) e Pino De Angelis (Uil), Maurizio Acerbo, segretario nazionale Prc-Sinistra europea, Alfonso De Amicis, esponente di EuroStop, Antonio Felice, esponente del Partito comunista Abruzzo.