RINCARI PEDAGGI AUTOSTRADE, 40 SINDACI DI ABRUZZO

E LAZIO A L'AQUILA OVEST PER CHIEDERE SOSPENSIONE

Pubblicazione: 13 gennaio 2018 alle ore 11:05

L'AQUILA - Uniti, senza alcun colore politico, i sindaci laziali e abruzzesi si sono incontrati al casello autostradale dell'Aquila ovest, per chiedere l'immediata sospensione del rincaro dei pedaggi scattato dal primo gennaio su A24 e A25.

Tante voci, oltre 40 fasce tricolori, cittadini e pendolari delle due regioni interessate dall'aumento hanno chiesto di essere ascoltati e che il loro grido sui rischi che comporterà questo aumento non cada nel vuoto.

Tutti d'accordo sulla necessità di aprire un dialogo doppio, da una parte con Strada dei parchi, dall'altra con il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio.

Tutti tranne Giovanni Morelli, sindaco di Cervara di Roma, una voce fuori dal coro che ha additato i colleghi come "passivi" in questa vicenda: "Servono azioni energiche ed eclatanti, propongo che venga decisa in questa sede una data per dimissioni di massa, riconsegnamo tutti la fascia tricolore per il bene dei nostri cittadini".