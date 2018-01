RINCARI AUTOSTRADE: UDC AVEZZANO A CESA, ''INTERVENGA SU MINISTRO DELRIO''

Pubblicazione: 14 gennaio 2018 alle ore 12:27

AVEZZANO - Udc schierata contro i maxi pedaggi: i centristi, preoccupati per gli effetti nefasti del nuovo salasso sull’economia, chiamano in campo il segretario nazionale, Lorenzo Cesa, “affinché, in sintonia con i parlamentari Udc”, affermano all’unisono il segretario cittadino di Avezzano (L'Aquila) Leonardo Rosa, il provinciale Lino Cipolloni, il membro del comitato nazionale Carlo Giolitto e i dirigenti riuniti nella sede di via Montello, “metta in atto ogni azione necessaria per convincere il ministro delle Infrastrutture a trovare una soluzione al problema. Non è accettabile”, aggiungono, “che la Marsica e l’Abruzzo subiscano un nuovo salasso, uno sproposito rispetto alle medie nazionali”.

Il segretario Cesa ha assicurato il “massimo impegno a sostegno della sacrosanta battaglia del territorio contro il maxi aumento e si è attivato col ministro Graziano Delrio, l’unico interlocutore in grado di dare risposte che non possono certo arrivare dalla proprietà che cura i propri interessi”.

Nel direttivo si è parlato anche delle politiche: i centristi di Avezzano, forti di un risultato a due cifre alle comunali, vogliono contare. “Il nostro obiettivo”, affermano, “è quello di portare in Parlamento persone rappresentative del territorio e nel contempo profonde conoscitrici della realtà in grado di tutelare il popolo marso”.