RIGOPIANO: SOSPIRI PARTECIPA A COMMEMORAZIONE DELLE 29 VITTIME

Pubblicazione: 18 gennaio 2020 alle ore 13:28

FARINDOLA - Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha partecipato questa mattina alla commemorazione della tragedia di Rigopiano

. Presente innanzitutto al momento di raccoglimento nel luogo dove persero la vita 29 persone e poi alla fiaccolata con i familiari delle vittime che si è conclusa nel piazzale della Chiesa di San Nicola di Farindola dove si è tenuta la Santa Messa.

"Siamo qui come 3 anni fa - ha detto Sospiri - non solo per esprimere la nostra vicinanza a chi ha perso i propri cari in questa immane tragedia, ma per testimoniare il nostro impegno come amministratori. La Regione Abruzzo è al lavoro e metterà in campo tutti le azioni necessarie affinché catastrofi come questa non si ripetano più".