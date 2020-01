RIGOPIANO: REGIONE ABRUZZO SI COSTITUISCE PARTE CIVILE, DECISIONE SU GIUNTA SU PROPOSTA MARSILIO

Pubblicazione: 28 gennaio 2020 alle ore 20:32

PESCARA - La Regione Abruzzo parte civile nel processo per la tragedia di Rigopiano: la Giunta regionale, riunita questo pomeriggio, a Pescara, su proposta del presidente, Marco Marsilio, ha deliberato il conferimento di due distinti mandati al professor Nicola Pisani in relazione ai procedimenti giudiziari relativi alla vicenda di Rigopiano, nell’ambito della quale sono indagati alcuni dirigenti regionali.

Il primo mandato è relativo alla costituzione di parte civile in nome e per conto della Regione Abruzzo "al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti all'immagine e al patrimonio dell'ente ed imputabili a quanti il Tribunale dovesse riconoscere responsabili" – si legge in una nota stampa della Giunta regionale.

Il secondo è un mandato difensivo a sostegno della Regione Abruzzo nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale di Pescara, nell'ambito del quale l'Amministrazione è citata quale responsabile civile in relazione ai danni conseguenti al crollo dell'hotel Rigopiano Resort e nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale dell'Aquila. Processi innescati dai familiari delle vittime.

La costituzione parte civile ha diviso la maggioranza di centrodestra visto che più di un esponente della coalizione avrebbe evitato vista la presenza gara gli indagati di propri indagati.

A volere in particolare l’azione il governatore Marsilio, di Fratelli d’Italia.