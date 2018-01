RIGOPIANO: PEZZOPANE,''FERITA APERTA, E' GIUSTO CHE SI FACCIA CHIAREZZA''

Pubblicazione: 18 gennaio 2018 alle ore 18:47

FARINDOLA - "Oggi è il giorno del lutto, delle lacrime e del ricordo per le 29 vittime dell'hotel di Rigopiano e della vicinanza ai famigliari e ai superstiti. Sotto l'albergo sono rimasti anche cari amici. Per l'Abruzzo è una ferita aperta e sanguinante. I procedimenti giudiziari faranno il loro corso e accerteranno le eventuali responsabilità, perché è giusto che si faccia assoluta chiarezza".

Così la senatrice del Partito democratico Stefania Pezzopane, eletta in Abruzzo, nel giorno in cui si ricordano le vittime della tragedia di Rigopiano. "Nel frattempo, in questo anno abbiamo con tanti provvedimenti affrontato l'emergenza e avviato la ricostruzione dopo il sisma del Centro Italia, tanto ancora resta da fare, ma la strada è tracciata", prosegue.

"La tragedia di Rigopiano - conclude la Pezzopane - rimarrà per sempre nella memoria dell'Abruzzo e dell'Italia. Dopo un anno, oltre al dolore, resta la consapevolezza di dover fare tutto il possibile affinché fatti così drammatici non si ripetano".