RIGOPIANO: MARCOZZI (M5S), ''DA GIUDICI CHIARE RESPONSABILITA' ISTITUZIONALI''

Pubblicazione: 16 maggio 2018 alle ore 13:15

PESCARA - "Non mi permetto di dare giudizi sulle attività della magistratura, ma mi sembra evidente che è chiaro l'intento di attribuire delle responsabilità alle istituzioni che non hanno funzionato".

Lo ha detto oggi il capogruppo alla Regione Abruzzo del Movimento 5 stelle, Sara Marcozzi, riferendosi all'iscrizione sul registro degli indagati di tre presidenti della Regione Luciano D'Alfonso, Gianni Chiodi e Ottaviano Del Turco in merito alla tragedia dell'hotel Rigopiano.

"Non funzionano perchè alcune persone non l'hanno fatte funzionare - ha proseguito la Marcozzi - e non funzionano da minimo 15 anni. E stavolta non siamo noi del 5 stelle a dirlo".