RIGOPIANO: IL TENORE MAZZOCCHETTI DEDICA IL SUO CONCERTO ALLE 29 VITTIME

Pubblicazione: 18 gennaio 2018 alle ore 19:12

PENNE - "La musica è un linguaggio universale eccellente e oggi ho deciso di proporre tre brani come Amara Terra Mia di Modugno e poi con Nessun Dorma e infine Vincerò, auspicando che all'alba di un nuovo giorno si possa tutti vincere".

Lo ha detto il tenore Piero Mazzocchetti, che nel pomeriggio, presso il palasport di Penne (Pescara), ha tenuto un concerto in ricordo della tragedia di Rigopiano.

"Io sono molto legato all'area Vestina perché mio padre è nato a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. È questo un giorno molto triste per l'Abruzzo anche se tutti quanti avremmo auspicato che esattamente un anno fa ci fosse una giornata assolata come questa e, invece, tutto era diverso dodici mesi fa con uno scenario apocalittico e con la perdita di 29 anime che invece di far festa e godere di un posto straordinario come l'Abruzzo, sono rimaste vittime", ha concluso.