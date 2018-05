RIGOPIANO: EX ASSESSORE DI MATTEO, ''AUGURO A INDAGATI DI CHIARIRE POSIZIONE''

Pubblicazione: 16 maggio 2018 alle ore 13:21

PESCARA - "Non mi addentro nel merito della vicenda giudiziaria che riguarda i giudici e la magistratura a cui ho riconosciuto sempre massima trasparenza e capacità di azione. Mi auguro che si arrivi alla verità per chiarire quello che è accaduto e mi auguro anche allo stesso tempo che gli amministratori coinvolti possano dimostrare la loro estraneità perché probabilmente questo evento straordinario era un evento inatteso, ma che purtroppo ha creato vittime, dolore e danni".

Lo ha detto il consigliere regionale ed ex assessore Donato Di Matteo questa mattina a Pescara, a margine di una conferenza stampa un bilancio della tre giorni del Giro d'Italia in Abruzzo, in merito alle vicende giudiziarie delle ultime ore e che hanno visto essere iscritti nel registro degli indagati, per la tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), l'attuale presidente della Regione Luciano D'Alfonso e i due ex governatori Gianni Chiodi e Ottaviano Del Turco.