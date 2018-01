RIFIUTI: SALVINIANI, ''ABRUZZO NELLA MORSA DI PD E CINQUE STELLE''

Pubblicazione: 07 gennaio 2018 alle ore 16:34

L'AQUILA - "Se l'Abruzzo non morirà sfiatato dai rincari lo farà per l'olezzo dell'immondizia. La morsa che stanno stringendo, il Pd con gli aumenti e i 5 Stelle con l'immondizia, complice la Regione Abruzzo, ucciderà il nostro territorio".

Così in una nota il coordinatore regionale di Noi con Salvini Giuseppe Bellachioma, il responsabile regionale dei dipartimenti di Ncs Gianfranco Giuliante e il responsabile Ambiente del movimento Davide D'Errico.

"Dei rincari di autostrada, luce, gas e quant'altro sappiamo, l'ultima novità sono i rifiuti che, per motivi politici, non andranno più in Emilia: la Raggi e i 5 Stelle preferiscono portarli in Abruzzo".

"L'Ad di Ama, l'azienda capitolina di servizi ambientali, lo dice in maniera esplicita: 'La nostra logica è preferire impianti più vicini, in modo da ridurre il più possibile i costi e il traffico dei camion'. Il 'niet' alla regione Emilia è così motivato: 'Tanto più che in questi giorni la Regione Abruzzo sta mettendo a punto la parte burocratica che ci permetterà di utilizzare due impianti - prosegue l'Ad Ama Lorenzo Bagnacani - L'accordo con l'Abruzzo dovrebbe aver scongiurato l'eventualità del trasporto in Emilia'. Due impianti in Abruzzo e gli unici che hanno disponibilità di spazi, perché oggetto di recenti ampliamenti, sono Cogesa (Sulmona) e Aciam (Avezzano). L'Abruzzo e l'Aquilano diventeranno la pattumiera della Capitale".

"I 5 Stelle locali hanno taciuto su questa scelta - sottolinea il coordinatore regionale di Lega-NcS Abruzzo, Giuseppe Bellachioma - la Regione Abruzzo mette a punto la parte burocratica che permetterà il trasporto e gli abruzzesi, se sopravviveranno alle tasse di Renzi-D'Alfonso, moriranno per l'inettitudine a governare dei grillini. Che hanno individuato nella Regione verde d'Europa la discarica personale dell'incapacità della Raggi di risolvere i problemi".