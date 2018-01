IL SINDACO DELLA CAPITALE SCRIVE A D'ALFONSO; DOMANI LA GIUNTA DECISIVA RIFIUTI ROMA: LA RAGGI DICE NI: ''IL NOSTRO

PIANO E' OK MA VI FAREMO SAPERE I DATI''

Pubblicazione: 10 gennaio 2018 alle ore 15:54

ROMA - "Ho risposto al governatore della Regione Abruzzo, che ha offerto la propria disponibilità ad accogliere i rifiuti della Regione Lazio, e l'ho tranquillizzato sulla validità del Piano per la gestione dei materiali post consumo che abbiamo approvato lo scorso marzo e che contribuirà alla drastica riduzione dei rifiuti indifferenziati".

Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Dopo aver elencato alcuni punti centrali del programma M5s per i rifiuti della Capitale, la Raggi ha scritto al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso.

"Relativamente ai quantitativi, tempi e costi di trattamento a freddo in Abruzzo questi attengono alle decisioni tecniche gestionali di Ama in cui la politica non può entrare, in particolare ciò vale per quanto riguarda le tariffe che vengono negoziate tra le aziende", ha fatto notare.

"Abbiamo chiesto al presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, di fornire alla Regione Abruzzo i dati tecnici indicati nella sua missiva - ha aggiunto - Si tratta di quotazioni relative a una richiesta pubblica presentata da Ama lo scorso ottobre alla quale nei mesi scorsi hanno risposto numerose aziende in tutta Italia comprese alcune in Abruzzo".

"La ringrazio per l'attenzione le invio cordiali saluti", ha concluso la Raggi.