RIFIUTI: COGESA OTTIENE IL VIA LIBERA PER TRATTARE QUELLI DI ROMA IN ABRUZZO

Pubblicazione: 11 gennaio 2018 alle ore 20:20

Rifiuti in strada

L'AQUILA - Il Cogesa, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per conto di 51 Comuni della provincia dell'Aquila ottiene il via libera per il trattamento dei rifiuti provenienti da Roma nella misura di novemila tonnellate annue, ma a una condizione: una volta trattati, nell'impianto di Noce Mattei, i rifiuti devono essere successivamente conferiti nella discarica di Isernia. Lo hanno deciso ieri sera, dai Comuni soc, Sulmona (L'Aquila) in testa, in sede di controllo analogo alla presenza dell'amministratore unico del Cogesa, Vincenzo Margiotta.

