RIFIUTI: A L'AQUILA ARRIVA PALACOMIECO, ''RICICLO E' OPPORTUNITA' ECONOMICA''

Pubblicazione: 19 aprile 2018 alle ore 13:00

L’AQUILA - “È un'occasione importante per tutta la regione Abruzzo, per sensibilizzare al settore e al concetto di economia sul quale abbiamo impostato anche il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Bisogna promuovere un’economia circolare completa con centri di riuso e piattaforme ecologiche affinché i territori abbiano la possibilità concreta di attuarla”.

Lo ha detto ad AbruzzoWeb, il sottosegretario regionale all’Ambiente Mario Mazzocca, oggi all'Aquila per l'inaugurazione del padiglione del Palacomieco alla Villa Comunale, in piazza Caduti del soccorso, a cui hanno partecipato molti studenti delle scuole aquilane.

Il Comieco (Consorzio nazionale imballaggi a base cellulosica), infatti, ha scelto L’Aquila tra le 5 città italiane dove organizzare, uno dei Palacomieco, una serie di padiglioni itineranti, con lo scopo di mostrare a ragazzi e adulti il processo del riciclo di carta e cartone.

L’iniziativa, che ha toccato già altre 4 città italiane, propone di dare una risposta a varie domande, come “A cosa serve la raccolta differenziata?” e “Come nascono carta e cartone?”, attraverso installazioni interattive e giochi a quiz.

“Il messaggio che si tende a passare a monte è quello che una cosa vale l’altra e che si può per esempio anche incenerire i rifiuti, disorientando i cittadini. Un passo importante aver aperto il Palcomieco alle scuole, affinché anche le nuove generazioni capiscano l’importanza del riciclare la carta, perché saranno loro domani a cambiare il passo, tutelando seriamente l’ambiente che li circonda”, ha concluso Mazzocca.

Presente al taglio del nastro, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che ha definito Palacomieco, “un'iniziativa molto positiva; uno degli obiettivi di questa amministrazione è stimolare e incrementare la cultura del riuso e del rispetto ambientale. Insegnare anche ai nostri ragazzi a riciclare è un investimento per il futuro”.

“Come raccolta differenziata - ha chiarito il sindaco - abbiamo ancora delle difficoltà, dovute al fatto che abbracciamo un territorio molto vasto. Pescara ha un bacino di utenti grandissimo in un territorio ristretto. Sulle nostre frazioni di frontiera bisogna lavorare ancora molto”.

Infine il primo cittadino ha annunciato che, in sinergia con l’assessorato all’Ambiente, “si sta cercando di creare una rete che abbracci anche le altre società che gestiscono i rifiuti e che servono alcuni comuni del circondario, arrivando tutti insieme a un accordo strategico che incrementi la raccolta differenziata, ottimizzando anche i costi”.

“Vogliamo crescere cittadini responsabili e consapevoli, in grado di compiere scelte sostenibili per la collettività - ha spiegato l’assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente - Un’iniziativa molto importante soprattutto per gli studenti delle scuole a cui si sta passando il messaggio corretto che tutto può essere riutilizzato”.

La raccolta di carta e cartone all’Aquila è in linea con i dati regionali e nazionali, secondo quanto riportato da Imprudente: “Si raccolgono in media circa 53 chili di carta pro capite ogni anno, ma resta prioritaria un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza”. Tra i presenti anche il presidente del Comieco, Piero Attoma, che ha sottolineato “il riciclo consapevole porta benefici ambientali, ma anche economici al territorio”.

“Per esempio nel capoluogo d’Abruzzo, sono circa 240 mila euro i corrispettivi che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone”, ha concluso il presidente Attoma.

“Confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta del cartone per l’anno corrente, anche a fronte della piattaforma ecologica, di prossima inaugurazione, che consentirà di gestire meglio i flussi della raccolta su tutto il territorio aquilano”, ha assicurato il responsabile dell’Asm Spa (società aquilana multiservizi), Fabio Ianni.

Il Palacomieco resterà all'Aquila fino al 22 aprile.