RICOSTRUZIONE: MARSILIO, ''STRATEGIA ABRUZZO SI BASA SU INNOVAZIONE''

Pubblicazione: 06 febbraio 2020 alle ore 20:56

PESCARA - "Stiamo investendo molto sull'innovazione tecnologica per dare un futuro a questa città e a questo territorio. Vogliamo promuovere una strategia di sviluppo delle aree interne che metta insieme università, ricerca scientifica, sviluppo del territorio ed economia. Questa sfida sta portando risultati importanti. E' la strada che abbiamo imboccato non solo per rispondere alla crisi e alla tragedia del territorio aquilano e ad una lenta e difficile ricostruzione ma anche per affrontare comunque le sfide per il futuro".

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio è intervenuto così al convegno "Innovazione, sviluppo, ricostruzione: il futuro delle aree interne" nella sala convegni della sede di Confindustria L'Aquila Abruzzo, nel nucleo industriale di Pile. Ha partecipato anche l'assessore regionale alle attività produttive, Mauro Febbo.

L'incontro, a cui hanno preso parte autorità istituzionali e del mondo economico e produttivo, ha rappresentato l'occasione per un confronto su una strategia di rilancio delle aree interne, incentrata su innovazione e ricerca.

"La Regione - ha aggiunto Marsilio - entro due anni completerà il piano della banda larga. Non ci sarà neppure un comune, neanche il più piccolo, che non sarà collegato alla rete ultraveloce. L'Aquila è una delle città campione che sta sperimentando il 5G.In questo territorio è aperto un prestigioso istituto di alta formazione e ricerca scientifica Gssi, così come permangono quelle presenze storiche, come l'università e i Laboratori del Gran Sasso".

"L'innovazione, la tecnologia e il sapere sono quel di più che ci permette di competere non sulla quantità ma sulla qualità dei nostri prodotti e sulla formazione. Il cammino verso una rinascita del tessuto economico locale è a buon punto, considerando le azioni messe in campo per alzare il livello di conoscenza e di appetibilità di una terra che ha ancora molto da offrire sotto il profilo dell'innovazione, della ricerca e della formazione accademica".

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali del presidente Marsilio, del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e del presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, alla presenza del presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda.