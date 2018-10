RICOSTRUZIONE: LOLLI CONVOCA INCONTRO SU PROSPETTIVE FUTURE DELL'AQUILA

Pubblicazione: 26 ottobre 2018 alle ore 14:18

L'AQUILA - Il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, lunedì 29 ottobre 2018, dalle ore 16, nella della sede Gssi (Gran Sasso Science Institute), ha promosso un incontro sulle prospettive della città dell'Aquila.

L'iniziativa prende forza dal documento dell'Ocse che è stato, da subito dopo il sisma, un prezioso strumento per orientare molte delle scelte fatte e da fare.

"Nel documento" commenta Lolli, "viene confermato che è necessario un grande sforzo corale per definire in maniera condivisa nuovi sentieri di sviluppo, incrociando in maniera virtuosa la vocazione della città con i nuovi paradigmi economico-produttivi che caratterizzano i centri urbani italiani più innovativi".

"Occorre ripartire dal rilevante patrimonio di competenze che storicamente è il punto di forza della città e puntare decisamente verso l'innovazione, nella consapevolezza che, come sempre, è la storia che traccia le rotte del futuro".

Parteciperanno ai lavori, che saranno coordinati dal consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, la parlamentare Stefania Pezzopane, la rettrice dell'Università dell'Aquila, Paola Inverardi e il direttore della Gssi, Eugenio Coccia.

Sono stati invitati anche l'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Gianni Letta e l'ex vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini.