TERMINATO ESAME COMMISSIONE SU CANDIDATI UFFICIO SPECIALE COMUNI CRATERE. IERI COLLOQUI DI PAPABILI URSA, FAVORITO PROVENZANO. SOTTOSEGRETARIO VACCA: PRESTO RIPRISTINO POTERE FIRMA GOVERNANCE RICOSTRUZIONE: FICO DESIGNATO CAPO USRC,

SCELTO DA SINDACI, MANCA PLACET GOVERNO

Pubblicazione: 10 dicembre 2018 alle ore 08:19

L'AQUILA – Potrebbe essere il funzionario dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc) Raffaello Fico, appena nominato dirigente Ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, il nuovo titolare dell’Usrc: a questa indicazione è arrivata il coordinamento dei sindaci dei comuni del cratere del terremoto riunito ieri mattina per esaminare la terna di candidati uscita dai lavori della commissione che in questi giorni ha esaminato i curricula presentati nell’ambito del bando lanciato alcuni mesi fa per individuare il nuovo responsabile.

All’investitura del funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in avvalimento all'Usrc e libero professionista, manca il placet del sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi.

Secondo indiscrezioni emerse da fonti governative romane e dagli stessi sindaci del cratere del sisma, gli altri due papabili sarebbero Alessia Placidi, responsabile del settore Edilizia scolastica dell’Usrc, e Sergio de Paulis, ingegnere di area centrodestra, ex presidente dell’Azienda servizi municipalizzati (Asm) nell’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco, Biagio Tempesta.

La governance della ricostruzione rappresentata oltre che da Usrc, anche dall’Ufficio speciale per il comune dell’Aquila (Usra), dopo un blocco di circa un mese che ha causato la reazione di imprese e professionisti, ha visto la nomina ad interim fino al 31 gennaio 2019 con un decreto del governo del dirigente Usra Giovanni Francesco Lucarelli.

La terna Usrc è stata decisa dalla commissione insediata a Palazzo Chigi dopo i colloqui di giovedì dei candidati che hanno superato la prima fase dell’analisi dei curricula. Intanto, oggi sono in programma i colloqui per formare la terna dell’Usra, in seno alla quale dovrebbe esserci come favorito il siciliano Salvo Provenzano, già responsabile dell’area tecnica del medesimo ufficio, e dall’aprile 2017 in forza alla Struttura tecnica di missione, e che gode esplicito sostegno da parte del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Dopo che per mesi si è registrata una dormita generale oggi c’è stata un’accelazione anche in seguito alla mobilitazione del territorio. Vista la importante posta in palio, la tempistica è fondamentale, visto che da quando Raniero Fabrizi, titolare Usra in scadenza a fine anno, e ad interim dell’Usrc, è andato a guidare la Struttura tecnica di missione che si occupa di terremoti, presso la Presidenza del Consiglio, nessuno ha più potere di firma, con la conseguenza che non è possibile dare avvio a nuovi cantieri della ricostruzione, e non si possono pagare gli stati di avanzamento di quelli in corso.

Il sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca, martedì scorso a L'Aquila per l'inaugurazione della restaurata chiesa di Santa Maria del Suffragio, ha ribadito nell’intervista ad Abruzzoweb, che “entro pochi giorni avrà potere di firma” l'appena nominato titolare pro tempore degli uffici della ricostruzione del Comune dell'Aquila (Ursa) e dei comuni del cratere 2009 (Usrc), Giovanni Francesco Lucarelli, dirigente Usra.

Nei giorni scorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato Lucarelli, il decreto di nomina approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 dicembre. E Lucarelli ha assicurato che “da lunedì subito al lavoro con il personale di Usra e Usrc, onde avviare la disamina e la soluzione dei problemi più urgenti”.

Il suo incarico durerà fino al 31 gennaio, ecco perché come detto la tempistica dei titolari effettivi è importante: scelte le terne, per avere due i titolari con pieni poteri si dovrà attendere gennaio, nella più rosea delle ipotesi. Infatti poi la palla passerà alla presidente del Consiglio dei ministri che farà le nomine con un decreto, d'intesa con il sindaco dell'Aquila per l'Usra, con il tavolo di coordinamento dei sindaci delle aree omogenee, che rappresenta i 56 comuni del cratere sismico 2009, e quelli fuori cratere, per l'Usrc.

I Dpcm di nomina dovranno poi passare al vaglio del Ministero dell'Economia, e della Corte dei Conti, per la "bollinatura".

In corsa per la terna Usrc erano in corsa dopo l’iniziale scrematura dei curriculum, 6 candidati.

Per l’Usra sono invece una decina, e tra loro ci sarebbe anche Salvo Provenzano.

Le due commissioni, al lavoro, lo ricordiamo sono composte dal presidente Sabrina Bono, capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, nominata dal Governo, che presiede entrambe: poi da Antonio Iovino, coordinatore del Centro funzionale della protezione civile regionale, designato dalla Regione Abruzzo, e nella commissione Usra, da Vittorio Fabrizi, e nella commissione Usrc Marta De Cicco, segretaria comunale di Cugnoli (Pescara), nominata dal Tavolo dei sindaci.

Intanto però il sottosegretario Vacca assicura che almeno il dirigente chiamato a metterci una pezza, potrà essere operativo da subito.

"Entro pochi giorni, il titolare ad interim degli uffici della ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei comuni del cratere 2009, appena nominato, avrà potere di firma ponendo termine al blocco delle pratiche e dei pagamenti, in attesa della nomina dei nuovi titolari".

Del resto, osserva Vacca, "non avrebbe avuto senso nominare un titolare ad interim per colmare un'emergenza che si protrarrà per un mese e mezzo, senza che possa essere da subito operativo".