TRA I RELATORI L'EX VICE PRESIDENTE GIOVANNI LEGNINI, IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANGELO BORRELLI E L'EX MINISTRO GAETANO QUAGLIARIELLO RICOSTRUZIONE: CONVEGNO INTERNAZIONALE A L'AQUILA,

PARTECIPANO IMPRENDITORI, POLITICI E ISTITUZIONI

Pubblicazione: 18 ottobre 2018 alle ore 19:16

L’AQUILA - "Convergenze sostenibili dei saperi - Una nuova visione per il territorio dell’Aquila": è il titolo del convegno internazionale sulla ricostruzione, in programma domani dalle 9,30 all’Aquila, all’Auditorium del Parco del Castello, per discutere su un tema "molto attuale nell’avvicinarsi del decennale del terremoto".

I lavori saranno sviluppati da un parterre di rilievo di rappresentanti istituzionali, politici, professionisti e imprenditori, tra cui l’ex vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura (Csm), Giovanni Legnini, esponente del Pd, il senatore abruzzese del Movimento Cinque Stelle Gabriella Di Girolamo, il senatore di centrodestra eletto in Abruzzo ed ex ministro Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta e leader del movimento Idea, e il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione nazionale piccole e medie industrie edili e manifatturiere (Aniem) della provincia dell’Aquila, presieduta dall’imprenditore aquilano Danilo Taddei, dalla Fondazione Magna Carta, da Confimi Abruzzo-Molise, dall’Istituto Superiore di Scienze religiose del capoluogo d’Abruzzo, e dall’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila, è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia e dal Comune dell’Aquila. Il filo conduttore si basa sulla ricostruzione fisica e sociale che, attraverso un innovativo metodo basato su “un atteggiamento culturale collettivo”, viaggi nella direzione di un’economia sostenibile e socialmente responsabile, per una inversione di tendenza vera, il tutto a 10 anni dal sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009.

Il confronto mira “a creare una fruttuosa interazione tra mondi, in un’ottica di interlocuzione costruttiva con lo scopo di salvaguardare quei valori umani e sociali irrinunciabili, a tutela dei giovani e delle generazioni future”.

Non a caso, si parla “di un nuovo modo di ricominciare, rinascere socialmente, un cambiamento verso l’economia sostenibile e socialmente responsabile, perché il cambiamento vero passa attraverso il ‘pensare bene’, ‘dire bene’ e ‘fare bene’”.

IL PROGRAMMA

Si parte la mattina, dalle ore 9,30 con i saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, e del presidente della Provincia del capoluogo, Angelo Caruso. Ad introdurre i lavori sarà il senatore Gaetano Quagliariello, mentre l’architetto Masud Esmaillou, presidente di Green House, società contemporanea di progettazione bioclimatica nel campo della sostenibilità, e ideatore ed organizzatore tecnico nonché coordinatore dei relatori, parlerà di “convergenze sostenibili dei saperi”.

Seguiranno due sessioni: “2009, dieci anni dopo” e “Terremoto altrove, come?”.

Interverranno nella prima sessione l’arcivescovo Nunzio apostolico, Orlando Antonini e il presidente della Banca Gran Sasso d’Italia, Giulio Cesare Sottanelli.

Nella seconda, invece, i relatori saranno: l’ingegnere Khosrow Zartab, presidente di Erwg (Iran earthquake resistance watch group), l’ingegnere del Movimento sostenibilità “Bulgaria” DimitarDimitrova, il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e il presidente della Commissione emergenza ambientale Inbar, Nando Bertolini.

A moderare i lavori della mattina sarà il giornalista e scrittore aquilano Angelo De Nicola.

Il convegno riprenderà alle 14,30 con la terza sessione “Una nuova visione per la rinascita”. Interverranno: Giuseppe Longhi della Vod (Value of differences), il sociologo Michelangelo Tagliaferri, fondatore dell’Accademia di comunicazione, Marie Helene Brincknell, già inviata della Banca mondiale per la ricostruzione in Iraq e Paolo Agnelli, presidente nazionale Confimi industria.

Dopo le 15,30 una tavola rotonda sul tema “Ricostruzione: i punti di vista della politica”, con interventi dei senatori Quagliariello e Di Girolamo, oltre all’ex vice presidente del Csm Legnini. L'invito è esteso a tutta la cittadinanza.