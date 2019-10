RICICLAGGIO: SGOMINATA ORGANIZZAZIONE, ARRESTI ANCHE IN ABRUZZO, SEQUESTRI E PERQUISIZIONI IN CORSO

Pubblicazione: 28 ottobre 2019 alle ore 10:37

ROMA - Blitz della Polizia e della Guardia di Finanza in diverse città italiane nei confronti dei presunti appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, all'intestazione fittizia di beni, alla commissione di reati tributari, all'usura e all'estorsione.

Sette le misure cautelari e 25 quelle interdittive emesse dal Gip di Frosinone, che ha anche disposto il sequestro di beni per 1,5 milioni. Complessivamente gli indagati nell'indagine sono 31.

Le misure sono scattate a Frosinone, Pescara, Campobasso e Benevento. In corso anche decine di perquisizioni da parte di poliziotti e finanzieri.

L'organizzazione, secondo quanto accertato dalle indagini, aveva messo in piedi un sofisticato sistema di riciclaggio di proventi illeciti e aveva la base operativa a Frosinone.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Frosinone.