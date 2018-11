RIAPRE LA ''CASA DI BABBO NATALE'' DI CASTEL CASTAGNA

Pubblicazione: 23 novembre 2018 alle ore 15:15

CASTEL CASTAGNA - Dall'8 dicembre al 6 gennaio Babbo Natale torna a stabilirsi a Castel Castagna (Teramo), davanti alla millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano, e quest'anno gli sarà conferita la "cittadinanza onoraria" del piccolo borgo teramano, con tanto di monumento dedicato di due metri di altezza.

E' la quarta edizione della "Casa di Babbo Natale a Castel Castagna", un'attrazione che riscuote crescente successo in tutto l'Abruzzo e anche fuori regione, arrivata a richiamare lo scorso anno 50 mila visitatori durante il mese di apertura della baita.

Le novità dell'edizione 2018 sono state presentate dal sindaco di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis, insieme a ai principali partner: il presidente del Bim, Moreno Fieni, il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, e la dirigente scolastica dell'Istituto Di Poppa-Rozzi, Caterina Provvisiero, che anche quest'anno vedrà i propri studenti impegnati nell'animazione delle attività laboratoriali nell'ambito di un progetto d'alternanza scuola-lavoro.

La Casa di Babbo Natale, allestita in versione rinnovata e ampliata, offrirà anche quest'anno nuove attività, attrazioni, laboratori ludico-didattici e sarà una vetrina per le produzioni artigianali e tipiche del territorio a tema natalizio. Le prenotazioni sono già al completo da ottobre per le visite delle scolaresche.

"Tantissime le richieste dalle scuole, al punto che molti istituti si sono organizzati per venire a visitare la Casa anche di domenica - spiega Rosanna De Antoniis -. Ogni anno siamo impegnati a far crescere questa attrazione, che è ormai diventata un brand territoriale, in grado di muovere un importante indotto per l'economia dell'entroterra. Molte strutture ricettive e B&B della zona hanno, infatti, registrato prenotazioni già dall'8 dicembre, data di inaugurazione della casa. In quell'occasione conferiremo a Babbo Natale la cittadinanza onoraria a Castel Castagna e scopriremo la statua dedicata di due metri di altezza".

Durante l'inaugurazione saranno distribuiti ai piccoli visitatori gadget e dolciumi. La baita si amplia ulteriormente, arrivando a superare i 300 metri quadri di estensione con l'aggiunta di un nuovo locale interno.

All'esterno, invece, oltre all'ampia area attrezzata e addobbata a tema natalizio di oltre mille mq, ci sarà anche la dépendance di Babbo Natale, dove saranno custoditi dolci e doni per i bambini. Come nelle scorse edizioni ci saranno la slitta e i mercatini tipici artigianali, dove poter acquistare la strenna inedita.

In date prestabilite (l'8, il 15, il 16, il 25 e 26 dicembre) sarà possibile ammirare da vicino le vere renne di Babbo Natale. Tra le novità dell'edizione il progetto "Elfo per un giorno": i bambini in età scolare nei giorni festivi potranno diventare gli aiutanti di Babbo Natale nelle varie attività laboratoriali, indossando un costume da elfo (attività su prenotazione).