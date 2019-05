RETI SOLIDALI: ALL'AQUILA LA 48ESIMA ASSEMBLEA REGIONALE DELL'AVIS

L'AQUILA - "Reti solidali. Le nuove rotte del volontariato del dono", questo il titolo della 48esima assemblea regionale dell'Avis Abruzzo che si svolgerà domenica 5 maggio, a partire dalle 9, all'Aquila, presso il Palazzo dell'Emiciclo.

Nel corso dell’assemblea i volontari e i dirigenti regionali dell’associazione di donatori di sangue più diffusa in Italia affronteranno, sotto la guida del presidente regionale Giulio Di Sante, i temi legati alla situazione del sistema trasfusionale abruzzese e della raccolta del sangue, l’adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il terzo settore, ma anche le strategie per incrementare la crescita dell’associazione in Abruzzo.

L’Avis ha scelto di organizzare, per la seconda volta, l’assemblea regionale nel capoluogo abruzzese per esprimere solidarietà e vicinanza in un momento così difficile come quello del decennale del sisma del 6 aprile 2009.