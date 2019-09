REGIONI: DOMANI INCONTRO A ROMA TRA GOVERNATORI CENTRODESTRA

Pubblicazione: 25 settembre 2019 alle ore 18:16

ROMA - I governatori regionali del centrodestra si incontreranno domani, a Roma, prima dell'incontro con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e della Conferenza Stato-Regioni, nella sede romana di Regione Lombardia in via del Gesù.

"Ci sono degli organismi, delle assemblee e delle amministrazioni che funzionano e c'è un potere centrale che non funziona per i troppi veti incrociati - ha spiegato il governatore Attilio Fontana a margine dei lavori in Aula - Come governatori del centrodestra cercheremo di fare sentire la nostra voce e di trovare un dialogo diretto con il governo".

"Il ruolo dei governatori, in assenza di un governo legittimato, credo assuma una posizione ancora più importante", ha concluso Fontana.