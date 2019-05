REGIONE: TAR RIGETTA RICORSI, MARCOZZI, ''CENTROSINISTRA COMINCI A LAVORARE''

Pubblicazione: 08 maggio 2019 alle ore 20:34

L'AQUILA - "Il M5S è la prima forza politica di opposizione in Regione Abruzzo. Lo sapevamo, lo hanno deciso i cittadini il 10 febbraio sulla base di leggi vigenti, oggi lo ha sancito anche il Tar che ha esaminato e bocciato tutti i ricorsi dei non eletti in consiglio regionale. Lo abbiamo sempre sostenuto e oggi arriva la conferma che avevamo ragione. La legge elettorale è chiara e non può essere usata ad abuso e consumo di chi 'gioca' con la democrazia al solo fine di accapparsi una manciata di voti in più".

Così Sara Marcozzi, capogruppo M5S in Regione, a seguito della decisione del Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell'Aquila ha oggi rigettato, dopo quattro ore di camera di consiglio, i ricorsi dei candidati non eletti alle elezioni regionali del 10 febbraio.

"Se ne facciano una ragione tutti, anche il consigliere Giovanni Legnini - incalza Marcozzi - che pretendeva addirittura che due dei seggi assegnati al M5S andassero a forze politiche che lo sostengono, che il 10 febbraio hanno conseguito la metà dei voti. Spero che il tanto declamato senso delle istituzioni faccia desistere la sua coalizione e tutti i non eletti dal continuare ad intasare gli uffici di giustizia con ricorsi pretestuosi e infondati in fatto e in diritto".

"Noi andiamo avanti con la nostra squadra al completo per lavorare al meglio e migliorare la qualità della vita dei cittadini abruzzesi", conclude.