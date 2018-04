REGIONE: SUMMIT PER CRITERI SU INDENNIZZI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA

Pubblicazione: 06 aprile 2018 alle ore 19:49

L'AQUILA - Una riunione tra i servizi della Regione Abruzzo per fare il punto sull’erogazione degli indennizzi alle imprese agricole per i danni subìti a causa della fauna selvatica. E’quella che a lungo attesa si è svolta oggi a Pescara alla presenza di Enzo Del Vecchio, segretario particolare del presidente Luciano D’Alfonso, e del consigliere regionale Lorenzo Berardinetti presidente della Commissione regionale Agricoltura.

Il risultato è stato quello di stabilire criteri certi per l’assegnazione dei contributi in linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato, che possano garantire la sostenibilità delle attività delle imprese danneggiate.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate anche le ulteriori questioni già all’attenzione della Regione Abruzzo per una più puntuale gestione del complesso sistema legato ai danni (non solo alle colture agricole) prodotti dalla fauna selvatica che chiamano alla responsabilità più soggetti per conseguire, da una parte, la riduzione dei danni ambientali, e dall’altra il contenimento del proliferare di specie particolarmente e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità.

Per le varie azioni da intraprendersi e per un coordinamento fattuale delle stesse si è concordato di creare un tavolo tecnico cui partecipino tutti i soggetti interessati compreso le Polizie provinciali e i Carabinieri forestali, allo scopo di garantire che le azioni riguardanti la complessa materia diventino patrimonio di tutti, e che tutti possano sviluppare iniziative e proposte risolutive.