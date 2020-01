REGIONE: STANZIATI 544 MILA ERO PER VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Pubblicazione: 07 gennaio 2020 alle ore 15:37

PESCARA - "Con la delibera regionale numero 823 del 19 dicembre 2019, sono state risorse regionali per complessivi 544 mila 581,56 euro per lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale dello scorso 2 settembre 2019, relativa al ‘Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo – anno 2018’”.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

“Lo scorrimento della graduatoria dettato dalla determina dirigenziale numero DPF014/01 del 07 gennaio 2020 – ha spiegato il Presidente Sospiri -, e pubblicata sempre in data odierna sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, consentirà il finanziamento di ulteriori 12 istanze progettuali tra quelle già ammesse a finanziamento, che si vanno ad aggiungere alle prime 20, già finanziabili con risorse 2018 con risorse pari a 847mila 720 euro, per progetti aventi finalità sociale. Si tratta di un segnale importante da parte di un governo regionale che è perfettamente consapevole del ruolo fondamentale che le Organizzazioni di volontariato strutturate, le associazioni di promozione sociale e l’intero Terzo Settore hanno come agenti di sviluppo e coesione sociale, compiendo quotidianamente un servizio davvero fondamentale per tante persone in difficoltà”.