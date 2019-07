REGIONE: SCONTRO SU FONDI COPPA INTERAMNIA, MARIANI 'ANCORA NULLA DI FATTO', QUARESIMALE 'SENTI CHI PARLA'

Pubblicazione: 17 luglio 2019 alle ore 11:42

L'AQUILA - "I consiglieri di maggioranza, uno all'insaputa degli altri, fanno a gara ad infilare emendamenti con questo o quel finanziamento, a vantaggio dei propri territori. E alla fine tutto si è risolto con un nulla di fatto, e con l'affossamento di un emendamento invece davvero meritevole, quello per salvare la coppia Intermania di Teramo!"

E' una furia il consigliere regionale di Abruzzo in Comune Sandro Mariani, teramano, nella passata legislatura capogruppo del Partito democratico, al termine della seconda commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture di ieri, segnata da polemiche in particolare per l'episodio che ha avuto come protagonista il consigliere di Fratelli d'Italia Mario Quaglieri, che ha proposto un provvedimento per assegnare 250 mila euro al comune di Trasacco, di cui Quaglieri è ex-sindaco, per la ristrutturazione di un'opera idraulica, che è però di proprietà del demanio regionale e gestita dal Consorzio bonifica ovest e divergenze in maggioranza.

Si è registrata così la levata di scudi del consigliere regionale M5S Giorgio Fedele, e divergenze in maggioranza, con il risultato è che tutto è stato rimandato, compreso, da qui l'ira di Mariani, un provvedimento volto a far ritornare ai vecchi splendori la Coppia Interamnia di Teramo, di cui si è appena conclusa la 47esima edizione, con la partecipazione di 259 squadre nazionali Under 21 in rappresentanza di 54 nazioni dei 5 continenti. Ma con un budget non certo adeguato all'importanza e alla storia dell'evento.

Lo sfogo di Mariani trova però subito la replica, in maggioranza, da parte di un altro teramano, il capogruppo leghista Pietro Quaresimale che assicura: "La coppa intermania avrà un finanziamento immediato e successivamente una legge apposita per il rilancio della rassegna sportiva, fiore all’occhiello della pallamano mondiale. Il finanziamento ha già trovato adeguata copertura nel bilancio regionale, quindi non ha senso la sterile polemica di Mariani che lascia intendere la volontà della maggioranza di soprassedere sulla questione".

E attacca il suo collega in consiglio. "stupisce la preoccupazione e l’attenzione per la ‘Interamnia World Cup’ da parte di Mariani visto che in cinque anni di Governo in Regione, come capogruppo PD, non ha fatto nulla per sostenere questa manifestazione sportiva”.

Le polemiche intorno al sostegno alla coppa Intermania erano già esplose allorquando, nella seduta di consiglio del 9 luglio, è stato dato il via libera al progetto di legge per lo stanziamento di 150.000 euro per il centenario dell’occupazione di Fiume capitanata dal poeta abruzzese Gabriele D’Annunzio e, con un emendamento del consigliere Pd Antonio Blasioli, lo stanziamento di ulteriori 20 mila euro per la manifestazione pescarese della regata dei Gonfaloni.

Mariani aveva dunque fatto notare che a quel punto meritava pari attenzione anche il territorio teramano, e segnatamente la coppa Interamnia e il premio Pigro, dedicato al grande cantautore Ivan Graziani.

Quaresimale aveva dunque dichiarato in consiglio che "D’intesa con il presidente Lorenzo Sospiri, accogliendo una visione condivisa da gran parte del Consiglio regionale tesa a valorizzare le eccellenze culturali e sportive della nostra Regione, credo sia doveroso sostenere una manifestazione unica al mondo che nel mese di luglio vede confluire nella città di Teramo atleti da ogni parte del globo”.