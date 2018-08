REGIONE: RICCA SETTIMANA POLITICA E MARTEDI' CONSIGLIO, ULTIMO DI D'ALFONSO?

Pubblicazione: 06 agosto 2018 alle ore 10:29

L'AQUILA - Si è aperta questa mattina la settimana politica dell’Emiciclo con la riunione della Commissione per le Politiche Europee, convocata in seduta straordinaria e urgente, alle ore 8,30.

Ad essere esaminati i progetti di legge relativi a “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’arrosticino d’Abruzzo” e “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero di materia” oltre al provvedimento europeo “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori”.

All'esame della Commissione Bilancio, una serie di provvedimenti in materia di “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’arrosticino d’Abruzzo”, “Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”, Scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Centro Fieristico del Mobile.

Sempre questa mattina si riunisce, in seduta straordinaria, la Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, con due provvedimenti all’ordine del giorno: “Legge Regionale sul Governo, la tutela e l’uso del territorio” e “Piano di Gestione del Sito Natura 2000 Marina di Vasto”.

Alle 12, e comunque a seguire i lavori della Commissione Territorio, è prevista la riunione della Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e le modifiche allo Statuto.

Saranno esaminati due progetti di legge che riguardano rispettivamente le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta e le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere. A seguire è in programma la seduta straordinaria della Commissione Agricoltura con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: “Disposizioni in favore del Consorzio Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” e del Consorzio Bonifica Nord “Bacino del Tronto – Tordino e Vomano”; Approvazione Programma Operativo regionale 2018 – 2020; “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’arrosticino d’Abruzzo”; “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”; sono previste le audizioni del commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, in merito alla legge regionale n. 17/2018 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione); del vice presidente Giovanni Lolli e di Piergiorgio Tittarelli, direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università della Giunta regionale in merito agli emendamenti relativi al Testo unico del commercio.

Per martedì 7 agosto è convocato il Consiglio regionale che si riunirà alle ore 10 nell’Aula “Sandro Spagnoli”.

Mercoledì 8 agosto, alle ore 10, è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza che prevede una serie di audizioni per affrontare i seguenti temi: la nomina del Commissario ad acta dell’Atc Vomano e la riconversione dell’Ospedale di Guardiagrele in “Ospedale in zona disagiata”.

L’ordine del giorno della Commissione Salute, convocata per giovedì 9 agosto, alle ore 14,30, prevede audizioni in merito ai criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, con particolare riferimento al presidio ospedaliero di Vasto che risulterebbe privo di funzioni dirigenziali apicali, di: direttore generale ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco; direttore sanitario Asl Lanciano Vasto Chieti, Vincenzo Orsatti; direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Angelo Muraglia; audizioni in merito alla qualità della ristorazione ospedaliera: assessore Silvio Paolucci; direttore generale Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco; direttore generale Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Rinaldo Tordera; direttore generale Asl Pescara, Armando Mancini; direttore generale Asl Teramo, dott. Roberto Fagnano; coordinatore dell’Intersindacale Sanitaria Abruzzese, Walter Palumbo

Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 7 agosto, alle ore 10. La seduta si aprirà con le interrogazioni del consigliere Domenico Pettinari sulle "Problematiche riscontrate presso il presidio ospedaliero Santissima Trinità di Popoli e del consigliere Mauro Febbo sulla "Cooperativa Sociale 'Azzurra'".

L'Assemblea proseguirà i lavori trattando le seguenti interpellanze: "Assunzioni personale presso Aal Chieti-Lanciano-Vasto autisti 118" (Marcozzi); "Criticità stabilimento industriale Honeywell di Atessa (Chieti)" (Smargiassi); "Stato dell'Agenzia di Promozione Culturale – Biblioteca regionale 'G. Capograssi' e del Centro regionale Beni Culturali di Sulmona" (Ranieri); "Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali" (Sospiri); "Estensione area unico e progetto di riorganizzazione tpl Pescara-Motesilvano TUA Spa" (Sospiri). Dopo la prima parte si passerà all'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e all'esame del provvedimento amministrativo in materia di "Servizi minimi e ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale". Seguirà la discussione sui progetti di legge in elenco: modifica alla legge sul "Consiglio delle Autonomie Locali"; modifiche alla legge su "Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione"; "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio"; "modifiche alla legge per la "promozione e il sostegno delle pro loco"; "Disposizioni in materia di riduzione del trattamento economico dei consiglieri regionali".

La seduta terminerà con l'elezione di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e l'elezione dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.