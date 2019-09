REGIONE: PD, ''MARSILIO E FIORETTI LASCIANO CONSIGLIO SOLO PER NOMINE''

Pubblicazione: 28 settembre 2019 alle ore 16:42

'AQUILA - "Mentre i problemi di un’intera Regione per tre giorni si arenavano a causa dei diktat di Salvini, il governatore Marco Marsilio è tornato a Roma per partecipare con l’assessore Piero Fioretti ad una Conferenza Unificata destinata a evidenziare di nuovo le priorità di questa maggioranza".

Lo dichiarano gli esponenti del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci , Dino Pepe e Antonio Blasioli.

“Ritenevamo infatti la partecipazione fosse legata a temi importanti – riprendono i consiglieri del PD – ma stando a quanto comunica lo stesso esecutivo, per vie ufficiale, il risultato più importante ottenuto in quel consesso è stato la nomina, in rappresentanza della Regione Abruzzo, della dott.ssa Mirca di Pietro in seno all’Assemblea dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell’avvocato Caterina Longo in seno alla Commissione per le adozioni internazionali. L’occasione è inoltre servita a designare il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo quale componente supplente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa”.

“Ora, non discutiamo lo spessore delle persone nominate, ma chissà se, oltre a presenziare in aula e intimare ai suoi di “votate e zitti”, il leader regionale della Lega sapeva di ciò che erano andati a fare a Roma il Presidente e uno degli uomini da lui fortemente voluti nell’esecutivo, per il quale ha lasciato al palo i due eletti del teramano Quaresimale e Di Matteo” conclude la nota.