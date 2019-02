REGIONE: NEOPRESIDENTE MARCO MARSILIO FESTEGGIA COMPLEANNO A CASTEL DI SANGRO

Pubblicazione: 17 febbraio 2019 alle ore 18:20

CASTEL DI SANGRO - Una giornata in gita sulle montagne d'Abruzzo, approfittando del sole splendente, con la famiglia e un ristretto gruppo di amici. Poi il taglio della torta a Castel di Sangro (L'Aquila), decorata con lo stemma blu, bianco e verde della Regione Abruzzo, e la scritta "auguri presidente". Telefono rigorosamente spento. Ha festeggiato così il suo 51 compleanno, Marco Marsilio, neo presidente della Regione Abruzzo del centrodestra.

Per lui un giorno di pausa e riposo dopo le fatiche di una campagna elettorale che lo ha visto vincente su Giovanni Legnini del centrosinistra, e Sara Marcozzi del Movimento 5 stelle. Scontata per il senatore romano di Fratelli d'Italia, orginario di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, la scelta di festeggiare in Abruzzo il suo compleanno. La sua "non abruzzesità" è stato infatti uno degli argomenti più usati nella disifida elettorale dai suoi avversari.

Da domani dovrà rimettersi al lavoro, e affrontare per prima cosa la partita tutt'altro che agevole della composizione della Giunta.

In un'intervista al quotidiano Il Centro, Marsilio ha anche confermato che sta decindendo dove prendere casa in Abruzzo, a L'Aquila o anche nel pescarese.

"Datemi il tempo di prendere le misure su una sistemazione logistica prevalente, vedremo. Sull'eventuale presenza all'Aquila deciderà mia moglie", afferma, e poi aggiinge, "Non ho le risorse economiche di Berlusconi, magari una casa l'affitto. Sto già pagando un mutuo per una casa e non mi posso permettere troppo".