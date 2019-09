REGIONE: MORGANTE NUOVO DIRETTORE GENERALE, ''L'ABRUZZO SARA' ESEMPIO''

L'AQUILA - "Lavoreremo per la nostra terra, per fare dell'Abruzzo un esempio da imitare".

Sono le parole di Barbara Morgante, nuovo direttore generale della Regione Abruzzo, che è stata presentata questa mattina a palazzo Silone all'Aquila dal presidente della Giunta Marco Marsilio, insieme all'assessore regionale Guido Liris.

Morgante, ex ad e presidente di Trenitalia, sarà vero braccio destro del presidente coordinando tutti i direttori e l'intera macchina regionale.

"Ho ancora la sete di imparare", ha spiegato Morgante in conferenza stampa, precisando che nell'accettare l'incarico, "l'interesse che ho avuto è stato di natura affettiva, ma anche di arricchimento professionale, per l'ampliamento delle mie competenze. Mi sono data tempi brevi per il rodaggio".

"Mi sono trasferita altrove a 19 anni, ma ho mantenuto legame con la mia terra. I miei genitori sono abruzzesi", ha sottolineato.

Morgante, 56 anni, livornese, figlia di Giuseppe Morgante, originario di Magliano dei Marsi, maresciallo dei carabinieri paracadutista, scomparso nel 2010, può vantare poi un curriculum di assoluto spessore: ha lavorato per Tav Spa, ha ricoperto ruoli di vertice in Ferrovie dello Stato, e infine nel dicembre 2015 è stata nominata amministratore delegato di Trenitalia fino al settembre 2017. In ambito internazionale è stato membro della Commissione Infrastruttura Uic (Union internationale des chemins de fer), con sede a Parigi.

Tra i nodi aperti, ha precisato: "C'è il collegamento ferroviario con Roma. Il doppio binario moltiplica la capacità della rete".

Per Marsilio, "Barbara Morgante rappresenta un'importante acquisizione alla nostra Regione, che non ha bisogno di presentazioni. Al bando hanno partecipato professionalità altamente qualificate, ed è per me motivo di soddisfazione".

"E' la figura giusta, senza pari, per il colmare il nostro gap infrastrutturale. Ci sono meccanismi arrugginiti da sboccare - ha aggiunto Marsilio - Le Regioni sono macchine complesse, bisogna essere cultori di tutte le materie".

E per quanto riguarda i compensi, Marsilio ha precisato: "le retribuzioni in atri settori privati sono ben più alte rispetto a quelle della Regione Abruzzo, da qui un ulteriore grazie".